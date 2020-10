V době, kdy svět svírá pandemie koronaviru, potvrdila Ústecká akademie plaveckých sportů oficiálně jednu z největších posil v historii. Z Plzně přichází Jan Šefl. Účastník ME i MS, jehož disciplínou je motýlek, se bude v ústeckém dresu pokoušet splnit limit na olympiádu v Tokiu. Pokud se mu to povede, bude prvním ústeckým plavcem na největší sportovní události světa v historii.

Jan Šefl v dresu Ústecké akademie plaveckých sportů. | Foto: Deník / Daniel Brzák

Právě olympiáda totiž Šeflovi, jenž se s plzeňským dresem loučil extraligovým titulem družstev, ve výčtu jako jediná chybí. „V 18 letech už jsem dokázal kvalifikační limit splnit, to bylo na olympiádu do Pekingu, ale bylo to krátce po skončení nominačního období. V tu dobu jsem to nějak extra neřešil, ale kdybych věděl, že se za tímto cílem budu jednou tak zoufale honit, asi bych to bral jinak,“ připustil závodník, který se bude pokoušet zdolat čas 51,96 na stometrové trati. „Můj osobní rekord je 52,5 vteřiny, takže to není zas tak hrozné. Ta šance tam je a já doufám, že skvělé podmínky, které v Ústí mám, mi pomohou to splnit.“