Od postupu už pár dnů uběhlo. Dokážete ho tedy objektivně zhodnotit? Hodnocení musí být pozitivní, to snad ani jinak nejde (úsměv). Byl to náš cíl, který jsme chtěli v poslední době splnit. Jsem ve funkci generálního manažera klubu devátou sezónu, konečně se nám to povedlo. Věřím, že naše cíle budou mít vzestupnou tendenci, ale současně doufám, že čtvrtfinále ještě není letošní strop. Uvidíme, co bude dál.

PROGRAM PLAY-OFF:

SEMIFINÁLE (1. vs 4.)

1. zápas: Nymburk – Ústí (4.5., 18.00)

2. zápas: Nymburk – Ústí (5.5., 18.00)

3. zápas: Ústí – Nymburk (8.5., 18.00, 18.45 re-live ČT Sport)

4. zápas: Ústí – Nymburk (9.5., 18.00, 19.15 re-live ČT Sport)

případný 5. zápas: Nymburk – Ústí (12.5., 18.00, živě ČT Sport)

případný 6. zápas: Ústí – Nymburk (14.5., 18.00)

případný 7. zápas: Nymburk – Ústí (16.5., 18.00)

*druhou semifinálovou dvojici tvoří Opava (2.) a Brno (3.)



BOJ O MEDAILE:

o 3. místo:

19. května, 21. května, 23. května

-hraje se na dvě vítězná utkání, doma začíná lépe umístěný tým po základní části, výhoda domácího prostředí se střídá po každém zápase

FINÁLE:

20. května, 22. května, 24. května, 26. května, 28. května

-hraje se na tři vítězná utkání, doma začíná lépe postavený tým po základní části, výhoda domácího prostředí se střídá po každém zápase

*časy některých utkání se mohou měnit v závislosti na požadavcích České televize kvůli přímým přenosům

Sezóna se díky tomu protáhla o měsíc, nemuseli jste narychlo prodlužovat smlouvy hráčům? Většinou už na začátku května létali domů…

Je pravdou, že vždy jsme končili sezónu na konci dubna a kluci se rozjeli do světa, nicméně i s touto variantou je ve smlouvě počítáno, takže to není nic, co by nás zaskočilo.

Co rozhodlo sérii s Kolínem?

Bylo jasně vidět, že pokud se rozehraje Adam Číž, což je kluk, který patří mezi TOP hráče celé ligy, tak je strašně těžké s Kolínem vyhrát, to se ostatně ukázalo v prvním utkání. Důležité bylo, že kouč i hráči byli po celou sérii věrní taktice, kterou drželi po všechny zápasy. Pomohlo nám i štěstí, o čemž svědčí druhý zápas, kde jsme vyhráli v prodloužení, ale to k tomu patří, štěstí přeje připraveným. Klíčem byl také týmový výkon. Už jsem někde zmínil, že máme hodně individualit, nicméně kluci drží pohromadě jako parta a táhnou za jeden provaz.

Předpokládám, že nějaké oslavy po postupu proběhly, je to tak? Nebo si to schováváte až po sezóně?

Je pravda, že po zápase v Kolíně jsme to šli oslavit a byla to celkem divočina (smích). Na druhou stranu si myslím, že kluci si to zasloužili a k takovým úspěchům to prostě patří. Navíc to ještě víc utužilo partu.

Sledovali jste vývoj ostatních čtvrtfinále, kde se rozhodovalo, na koho v bojích o medaile narazíte?

Samozřejmě, že jsme to sledovali, protože to pro nás bylo dost zásadní. Třeba cestování do Opavy by bylo úplně jiné. Řekl bych ale, že to sledovala celá liga, protože série mezi Brnem a Pardubicemi byla opravdu skvělá a podle mého to byla reklama na český basketbal.

Přál jste si vy či kabina právě konfrontaci s mistrem, nebo byla vítanější dlouhá cesta do Opavy?

Jak už jsem řekl, každá varianta měla své plusy a mínusy. Postoupilo Brno, máme Nymburk, což bereme jako fakt, a jdeme do semifinále s tím, že chceme urvat co nejlepší výsledky.

Jaká bude série s Nymburkem? Přeci jen porazit čtyřikrát tento kolos se každoročně rovná prakticky zázraku…

Samozřejmě si uvědomujeme, jakou pozici Nymburk v lize má, nicméně my nemáme co ztratit. Myslím, že šanci by mohli dostat i mladí hráči, kteří by se mohli otrkat v zápasech play-off. Do semifinále proti favoritovi jdeme s pokorou, ale určitě bych to neviděl tak, že tam jdeme se sklopenou hlavou „protože Nymburk“. Jsme mezi nejlepšími čtyřmi týmy republiky, což je to hlavní, čeho jsme dosáhli, a chceme si to užít. Máme před sebou minimálně šest zápasů a do každého z nich půjdeme s tím, že chceme vyhrát.

Nebojíte se, že by to mohlo odradit diváky? Ani na zápasy s Kolínem nebylo úplně plno, byť byl ve hře historický úspěch…

S Kolínem samozřejmě mohlo být fanoušků víc, ale ta hala byla vcelku plná. Nymburk chce podle mě vidět každý, my se budeme snažit předvádět hezký basketbal a uděláme všechno pro to, aby bylo vyprodáno.

Euforie na Slunetě? Zůstaňme nohama na zemi

I v případě neúspěchu si ale zahrajete alespoň o bronz, je pro Ústí reálné zakončit sezónu medailí?

Řeknu to asi takhle, jsme ve společnosti dalších tří týmů, které jsou letos nejlepší v republice. Těžko vybírat, kdo by byl optimální soupeř, nicméně my nechceme, aby byl postup do semifinále náš poslední letošní úspěch. Uděláme všechno pro to, aby se nám na konci sezóny na krku houpala medaile.

Šotnar: Věřím, že uděláme sérii zajímavější, než se očekává

Jan Šotnar. Trenér, který se, chtě nechtě, zapíše do dějin ústeckého basketbalu. Ve své druhé sezóně mezi profesionály totiž dovedl Slunetu do semifinále nejvyšší soutěže, což je historický úspěch tohoto klubu. Ačkoliv v souboji o postup do finále čeká nejtěžší možná výzva, takřka nepřemožitelný Nymburk, který ovládl tuzemskou scénu 17 sezón po sobě (s výjimkou sezóny 2019/2020, kdy ročník ukončila předčasně pandemie covidu), Šotnar věří, že jeho tým ještě neřekl poslední slovo.

„Po sérii s Kolínem jsme se soustředili především na regeneraci. Bylo to náročné čtvrtfinále, někteří kluci už toho měli plné zuby, takže první dny jsme věnovali pouze tomu, abychom se dali zdravotně do pořádku,“ nastínil program svého týmu během jedenáctidenní zápasové pauzy. „Pak už přišla příprava na Nymburk. Je to skvělý tým, porazit ho čtyřikrát se za poslední roky nikomu nepovedlo, my ale jdeme do prvního zápasu s tím, že chceme zkusit vyhrát,“ prohlásil sebevědomě.

Klíčem by podle něj mohla být dobrá obrana, kterou jeho tým předvedl proti Kolínu. Na ten měla ústecká družina dostatek času na přípravu, v tomto ohledu ale zůstal ústecký kouč opatrný. „Na každého se dá něco připravit, ale stejně tak bude Nymburk připravený na naše silné a slabé stránky. Nicméně já věřím, že se na to co nejvíce adaptujeme, a uděláme tu sérii zajímavější, než se na první pohled očekává.“

Favorit je jasný, o tom jistě není sporu. Sluší se ale připomenout, že právě Šotnar během premiéry na ústecké lavičce v únoru 2021 prohrál s Nymburkem jen o osm bodů (90:98). A letos není „Goliáš“ zdaleka tak oslnivý, o čemž svědčí i dvě porážky s Opavou.