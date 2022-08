Solidně zaplněná hala na ústecké Slunetě viděla zajímavé a vyhecované utkání, v němž nebyla nouze o tvrdé zákroky i o pěkné futsalové momenty. Do vedení šli překvapivě Tiradores, Rapid ovšem ukázal svou zkušenost a čtyřmi zásahy skóre otočil.

„I když jsme šli do zápasu jako favorité, věděli jsme, že nás nečeká jednoduché utkání, což se také potvrdilo. Soupeř důrazně bránil a dostal se dokonce do vedení, na to jsme však dokázali poměrně rychle zareagovat. Jsme spokojeni s postupem a s tím, že se v utkání nikdo nezranil,“ hodnotil duel předseda klubu, pro nějž šlo o generálku na 1. ligu, Matěj Čapek. „Velkým příslibem je výkon první formace, na kterou v ligových utkáních snad naváže také druhá čtyřka. Soupeři gratulujeme k sympatickému výkonu a přejeme hodně štěstí do divizní sezóny,“ dodal šéf oddílu, který otevře ligovou sezónu v neděli v 19.30 na Slunetě proti Vysokému Mýtu.

„Myslím, že na to, kolik máme, nebo spíš zatím nemáme, natrénováno, jsme odehráli velice dobré utkání,“ načal hodnocení trenér Tiradores Dušan Stíbal. „Rapid ukázal, že 1. liga je pořád na jiném levelu, navíc jsou v tréninku o dost dál. Trochu mě štve, že všechny góly jsme dostali po chybách z věcí, na které jsme se připravovali, ale při hře jsme je bohužel takticky nezvládli,“ pokračoval. „První poločas byl z naší strany lepší, měli jsme i šance, škoda, že jsme vedení neudrželi déle nebo neproměnili víc příležitostí. Rapid ale vyhrál zaslouženě, nicméně si myslím, že dnešní zápas nám do následujících dvou měsíců, než začne divize, může hodně ukázat a hodně nás poučit,“ doplnil.

Futsal, krajský pohár, semifinále:

FC NY Tiradores Ústí nad Labem – FC Rapid Ústí nad Labem 1:4 (1:2)

Branky a nahrávky: 7. Vondráček (Kotrba) – 9. Vobořil (Zápotocký Ja.), 20. Zápotocký Ja. (Zápotocký Ji.), 29. Zápotocký Ja. (Vobořil), 46. Koc (Schörsch)

Rozhodčí: Hanzlík, Mollinger. ŽK: 1:1. Diváci: 250.

FC NY Tiradores Ústí nad Labem: Skála (Týř) – Seidl M., Guth, Maňkoš, Seidl J. – Kotrba, Vondráček, Štengel, Švanda – připraveni: Novák, Soroka, Svrček

FC Rapid Ústí nad Labem: Klečka (Smolař) – Zápotocký Ja., Zápotocký Ji., Vobořil, Gajdoš – Koc, Schörsch, Novák, Šebek – připraven Čapek.