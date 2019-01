Senzace! Za Rapid bude válet futsalová legenda Dlouhý

Ústí n. L. – Tak tohle je senzace všech senzací! Nováček krajského přeboru ve futsalu přivábil do svého kádru českou legendu! V dresu Rapidu Ústí nad Labem se bude v nové sezoně prohánět dvojnásobný vítěz ankety Futsalista roku, bronzový medailista z ME v Maďarsku 2010, účastník dalších tří ME a dvou MS a rekordman v počtu reprezentačních startů (168 zápasů, 103 branek) – Martin Dlouhý.

Futsalista Martin Dlouhý (vlevo) je rekordmanem v počtu odehraných zápasů za reprezentaci ČR. | Foto: Deník/ David Taneček

Hráč, který v české nejvyšší soutěži odehrál za Balticfloru Teplice, Bohemians 1905 a Spartu Praha dohromady 465 zápasů, ve kterých vstřelil neuvěřitelných 444 branek, přichází do Ústí na roční hostování z pražské Sparty. „Před časem jsme hráli se Spartou přátelák a líbilo se jim, jak to tady děláme. Sice jsme vysoko prohráli, ale byli nadšení z organizace utkání i z toho, kolik diváků na ten zápas přišlo. Nebránili se otevření bližší spolupráce a tohle je její první výsledek," vypráví vedoucí družstva Matěj Čapek, jako by ani on sám nevěřil… Kromě legendárního Martina Dlouhého navíc tým Rapidu posílil i další zkušený hráč, obránce Radek Hanzlík, jenž přišel na půlroční hostování. „Martin Dlouhý u nás bude působit v roli hrajícího trenéra. Měl by hlavně předávat své bohaté zkušenosti našim mladým hráčům. Stejně tak i Radek Hanzlík, který je rovněž velmi zkušeným hráčem," přiznává Čapek, podle jehož slov budou oba futsalisté zároveň jednou týdně trénovat s kádrem Sparty. Díky těmto velkým posilám se Rapid v premiérové sezoně v krajské soutěži řadí mezi největší favority letošního ročníku. „Nezříkáme se toho, chceme se pokusit zabojovat o postup do divize. Máme silného sponzora, bez jehož podpory bychom nemohli takto posilovat. Do budoucna bychom rádi překonali Combix a stali se nejlepším týmem v Ústí. Samozřejmě ale víme, že je to běh na dlouhou trať," dodává Čapek.

Autor: Pavel Přibyl