„Hned na začátku jsme posadili domácí do sedla. Náš vstup do utkání byl ustrašený," řekl ústecký trenér Antonín Pištěcký.

„Byli jsme lepší, vedli téměř celý zápas a z tohoto pohledu je výhra zasloužená," prohlásil pro web nbl.cz trenér vítězů Predrag Benáček: "Dobrou práci jsme odvedli na doskoku. Získali jsme sedmačtyřicet doskočených míčů, to je hodně dobré číslo. Trápily nás některé nevynucené ztráty, což byl náš problém i v některých předchozích zápasech. Na to se musíme soustředit. Tentokrát nás to až tak moc nebolelo. Přes některé zbytečné chyby se nám dařilo držet vysoký náskok.“

Za zmínku stojí velmi povedený výkon ústeckého mladíka Martina Davida, který dostal příležitost a chytil ji za pačesy a 11 body si určil letošní dosavadním bodové maximum, když skóroval hned třikrát za 3 body. "Rozdíl týmů byl v provádění jednotlivých herních činností. To bylo dáno kvalitou hráčů na obou stranách. Rozdíl byl třeba v přihrávkách, domácí v tomto ohledu byli lepší. Jediným pozitivem byl výkon Martina Davida, který dostal největší prostor v sezoně a dokázal ho využít," dodal kouč party ze severu Čech

NBL, skupina A1, 9. kolo:

Olomoucko - SLUNETA Ústí nad Labem 94:74 (23:19, 45:36, 72:57)

Body: Douglas 27, Palyza 17, Pelko 14, Váňa 13, Norwa a Dunans 7, Mikulic 4, Sehnal a Sychra po 2, Klepač 1 - Houška 15, David 11, Martin 10, Šteffel 8, Šotnar 7, Fait 6, Wisseh a Šmíd po 5, Pecka 4, Svejcar 3. Trojky: 27/9 – 33/9. Trestné hody: 22/17 – 17/11. Doskoky: 47 - 32. Osobní chyby: 18 - 21.