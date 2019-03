„Měli jsme super první poločas podpořený o dobrou střelbu a také nekoncentraci domácích. Do druhé půle přišel očekávaný tlak domácích, se kterým jsme se opět nedokázali vyrovnat. Nymburk zařadil na svou rychlost a výsledek je takový, jaký je.“

Nymburský mistr do druhé půle vstoupil s plnou vervou a po sedmi minutách s pět trojkami a body především Hrubana a Jaromíra Bohačíka se dostal do trháku 65:48. Ústečtí jim pomohli, když udělal šest ztrát. Martin ještě hosty vrátil devět minut před koncem do kontaktu 64:69, avšak pak umlčel jakékoli další ústecké naděje osmi body Wright.

„Byl to podobný scénář jako v posledních našich zápasech. začneme s malou koncentrací a pak to musíme ve druhé půli dohánět. Očividně to vše závisí na nás. Musíme bojovat sami se sebou, abychom byli mentálně dobře připraveni. Ale dokážeme se ve druhé půli zvednout,“ hodnotil utkání Oren Amiel, trenér ČEZ Basketball Nymburk.

NBL, 11. kolo skupiny A1:

ČEZ Basketball Nymburk - SLUNETA Ústí nad Labem 101:79 (19:22 39:44 69:57).

Body: Hruban 21, Wright 18, Bohačík 14, Peterka 11, Benda a Pumprla po 9, Vyoral 7, Kříž a Davis po 5, Šafarčík 2 - Houška a Martin po 13, Pecka 11, Šotnar a David po 9, Fait 6, Wisseh, Šteffel a Šmíd všichni po 5, Svejcar 3. Trojky: 29/12 – 33/16. Trestné hody: 7/7 – 5/5. Doskoky: 43:28. Osobní chyby: 14:16. Diváci: 250.