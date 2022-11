„Extraliga se nám rozdělila na šest bodově lepších týmů a pak spodní sedmičku, kam patříme i my do té druhé poloviny a my se i v zápase na Jihostroji budeme snažit udržet kontakt s tou horní šestkou,“ řekl manažer ústeckého SKV Miroslav Přikryl. Hraje se od 18.00.