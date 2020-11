„To je původní plán, v jednání jsou nějaké dohrávky už 13. listopadu. Hrát by se mělo snad pondělí, středa a pátek tak, abychom víkendy nechali volné pro fotbal a další sporty,“ přiblížil návrh dohody po jednání Asociace ligových klubů (ALK) generální manažer Slunety Tomáš Hrubý. „Zatím jsou to ale náčrty, 11. listopadu je další videokonference, kde už by vše mělo dostat konkrétní podobu,“ doplnil.

Kluby by měly před každým zápasem doložit negativní testy na koronavirus, což budou pochopitelně náklady navíc. „Předmětem konference byla dohoda, že tam kluby nesmějí lítat v nějakých šílených částkách. Nakonec jsme se domluvili, že se o to podělí kluby, ALK a Česká basketbalová federace, přičemž každý zaplatí zhruba třetinu,“ pokračoval. To znamená pro každý klub zhruba 125 tisíc korun. „Tohle pro nás byla největší překážka, sami bychom to nezvládli. Dohoda zní, že testování bude probíhat po celou základní část,“ připojil se šéf druhého severočeského celku, Armexu Děčín, Lukáš Houser.

Zatím ale není jasné, zda bude nastíněný kalendář platit. „Teď je otázka, co se bude dít dál. Fotbalová liga chtěla začít už tento víkend. Ovšem stále tam není dohoda s ministerstvem zdravotnictví. Takže musíme stejně čekat. Naše přání je, abychom začali hrát v polovině listopadu. Ale jak už jsem řekl, záleží to na podmínkách ministerstva,“ dodal Houser. „Všechno se to musí vyladit, ale věřím, že začneme co nejdříve a základní část nějakým způsobem dohrajeme. Uvidíme, co pak bude dál,“ uzavřel Hrubý.

Ústí má zatím na 4. místě tabulky po 5 zápasech bilanci tří výher a dvou porážek, Děčín je se třemi zápasy (jedna výhra a dvě porážky) devátý.