Ústeckou Slunetu čekal nejdelší výjezd v sezóně do více než 400 kilometrů vzdálené Opavy. Svěřenci trenéra Jana Šotnara ztratili první i druhou čtvrtinu, v té třetí ovšem předvedli parádní show, ovládli ji 22:7 a do poslední desetiminutovky si tak nesli šestibodový náskok. Závěrečné dějství ovšem patřilo Slezanům, zejména díky šňůře 15:0, kterou se dostali do rozhodujícího trháku 97:88.