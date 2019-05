Kdybyste dostal za úkol jedním slovem popsat uplynulou sezónu, jaké slovo by to bylo?

Tak to vážně nevím. Zklamání by asi bylo silné slovo, ale použil bych sousloví horská dráha.

To by sedělo, sezóna byla jako na houpačce, postihla vás řada klíčových ztrát, dá se tedy obhajoba sedmého místa brát jako úspěch?

Nedá. Cílem bylo skončit do šestého místa a ten tým na to měl. Bohužel výměna několika hráčů to dost ovlivnila, je ale potřeba říct, že i výběr hráčů jde za námi.

Asi žádný jiný trenér nemusel čelit tolika zásahům do kádru, přesto jste tým dostal do play-off…

Myslím, že se projevilo, že zde zůstala ta česká osa, plus Svejcar a Houška, kteří to zvládli v klíčových bojích, vyjma nadstavby, i bez cizinců na klíčových postech.

Jaké období během sezóny pro vás bylo nejtěžší a proč?

Asi nadstavbová část, kdy se nám výsledkově vůbec nedařilo, navíc nás postihla ta kauza s Devante Wallacem. Už v úvodu sezóny jsme ale nezačali vůbec dobře a vedení zdvihalo varovný ukazováček. Pak jsme se ale rozjeli a vyšplhali se až na třetí místo.

Osa týmu zůstala stejná, v čem podle vás udělalo Ústí od minulé sezóny největší posun?

Řekl bych, že hlavním posunem je právě to, že se daří podepisovat na delší dobu české hráče, kterých je všeobecně nedostatek.

Pozitivem je i podpis Spencera Svejcara, který zůstane i na příští sezónu. To vás určitě musí jako trenéra těšit…

Spencer je zde spokojen nejen basketbalově, ale i lidsky. Důležité ale je, že na delší dobu podepsali i Dalibor Fait, Pecka, Houška, Šotnar plus samozřejmě jednáme i s dalšími hráči.

Když mluvíme o Spencerovi, byl tu s přítelkyní, která ostatním pomáhala s angličtinou, dá se říct, že ve Slunetě panuje „rodinná atmosféra“?

Určitě. Čeští kluci jsou už delší dobu pohromadě, Spencer s Mackenzie (Svejcarova přítelkyně) si zde získali velkou oblibu u fanoušků. Asi nejlépe to šlo vidět na Pálení čarodějnic se Slunetou a na rozlučce se sezónou, kam přijeli i rodiče dětí, které Mackenzie doučovala, a předali jim různé dárečky s tím, že se těší, až se vrátí na další sezónu.

I vy jste během sezóny podepsal novou smlouvu, máte už signály, že by zůstali i další Američani, nebo vás v létě čeká opět scouting?

Ze tří cizinců, kteří s námi sezónu dohrávali, jsme stáli pouze o Spencera. Ještě uvidíme, jak se vše vyvrbí, ale já bych do příští sezóny chtěl mít v týmu maximálně tři cizince, jedno místo už zaplnil Svejcar. Pravděpodobně poletím v létě na kemp do Las Vegas, protože letošní sezónu výrazně ovlivnilo, kolik hráčů se tu protočilo. Netvrdím, že osobní seznámení na kempu rovná se stoprocentně bezproblémový hráč, ale musíme co nejvíce omezit to, co nás potkalo letos.

Fanoušky jistě zajímá i situace kolem Pavla Houšky, jelikož věk člověk nezastaví. Myslíte, že může být i příští rok jednou z opor?

Pavla určitě dohnal věk v závěru sezóny (smích). Celou sezónu nás táhl, ale ačkoliv je podle mě nejlépe fyzicky připraveným hráčem v celé lize ve svém věku, každý věk má své limity a myslím, že v závěr letošního ročníku poprvé poznal, jaké to je, když síly opravdu docházejí. Jsem ale přesvědčen o tom, že bude oporou i příští rok.

Vám sezóna skončila, ale liga ještě pokračuje, sledujete vývoj, nebo potřebujete od basketbalu odpočinek?

Samozřejmě, že to sleduji, je to vrchol sezóny! S manželkou jsme koukali na sedmý zápas Děčína s Opavou a už se těšíme na semifinále.

Komu přejete titul a má podle vás někdo na to, sesadit konečně Nymburk?

Nymburk nikdo nesesadí, to by byl zázrak. Nechci říkat, že bych někomu fandil, těším se na kvalitní zápasy. Děčín má z loňska co vracet Svitavám, které ho vyřadily ve čtvrtfinále, klidně to může být jako s Opavou na sedm zápasů.

Jaký je váš program do startu přípravy?

Do konce května budu ještě trénovat s mladíky, kteří zde mají smlouvy. Pak mě čeká třídenní seminář trenérů v Japonsku, kam jsem dostal pozvánku, následně pořádám dva asi čtyřdenní kempy pro mladé talenty stejně, jako loni. Poté letíme na rodinnou dovolenou k moři, následuje ještě jeden trenérský mítink, Sluneta Camp a příprava, takže moje léto je opravdu nabité.

Máte už zhruba nástřel, kdy se sejde tým a kdy přiletí Američané a začne příprava?

Letos bych ji chtěl trošku obměnit zejména co se týče kondice, mám kvůli tomu i schůzky s lidmi, co se tím zabývají. Tým se sejde 1. srpna a chtěli bychom, aby i cizinci přiletěli dřív než letos.