Výborně! První z důležitých letních úkolů si může vedení ústeckých basketbalistů odškrtnout jako splněný. Michal Šotnar podepsal v úterý dopoledne smlouvu na další dvě sezóny.

Michal Šotnar | Foto: Deník / Karel Pech

Šotnar byl mezi hráči, kterým letos skončila smlouva, na řadě tak byla jednání, zda ji prodlouží. "Jsme moc rádi, že se nám povedlo domluvit, nakonec to bylo docela rychlé. Michal měl zájem tu hrát, my jsme o něj také stáli, protože to je český hráč, hraje tu už čtyři roky, zná tým i prostředí a poslední sezóna byla jeho nejlepší," řekl generální manažer Slunety Tomáš Hrubý.