Děčínský Matěj Svoboda a exústecký Spencer Svejcar za sebou mají debuty v českém národním týmu. A šlo o představení vskutku vydařená.

Spencer Svejcar | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Druhý jmenovaný už sice od léta patří Nymburku, v Ústí nad Labem, kde strávil šest let, na něj ale stále nezapomněli. Ústecké fanoušky proto potěšil závěr minulého týdne, v němž si hráč, jenž dostal během jara také české občanství, poprvé oblékl reprezentační dres, netradičně s číslem 3 místo klasické 20.

Dvacítka se ale u jeho jména v technickém zápise nakonec přeci jen objevila, a to u počtu bodů ve střetnutí proti domácímu Portugalsku. Nový trenér Diego Ocampo, jemuž dělá jednoho z asistentů také současný kouč ústecké Slunety Jan Šotnar, vypustil americké křídlo až do druhého zápasu na turnaji. A nepolapitelný Svejcar se činil: za 20 minut hry trefil tři z pěti trojek, ke 20 bodům přidal ještě tři doskoky, dva zisky a jednu asistenci, a krom nejlepšího střelce Čechů se stal také nejužitečnějším hráčem.

„Jsem vděčný, že mám příležitost hrát za tento tým po boku dalších skvělých hráčů. Byla to skvělá zkušenost, mohl jsem se učit od nového trenéra a zkušených borců. První body v národním týmu jsou sice skvělé, ale víc jsem si užil další zápas proti Jordánsku, jelikož jsme poprvé vyhráli jako tým, a o tom to celé je,“ líčil nadšený nováček. „Cením si této příležitosti a pokusím se ji co nejlépe využít,“ dodal.

Podobně skvěle se vedlo také děčínskému Matěji Svobodovi. Ten naskočil už do prvního duelu proti Pobřeží Slonoviny (81:97), a premiéru v reprezentaci si osladil rovněž nejlepším střeleckým výkonem Čechů, tedy 15 body.