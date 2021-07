"Pro ústecké plavání je to obrovský úspěch. Jsme nesmírně šťastní, že je Tadeáš nakonec mezi vyvolenými. Moc mu gratulujeme a do Japonska mu budeme držet palce," neskrýval spokojenost šéftrenér Ústecké akademie plaveckých sportů Roman Eckert.

Strašík zaplaval kvalifikační limit už v dubnu v italském Lignanu (1:12,37 na 100 metrů prsa), čímž se zařadil po bok čtyř dalších závodníků. Český paralympijský výbor však mohl vyslat do Tokia pouze tři z pěti plavců, čekalo se tak, kdo nakonec dostane divokou kartu. Strašík se nakonec do nominace dostal i díky dalším skvělým výkonům, které předváděl na dalších mítincích, a od 24. srpna do 5. září se tak představí na hrách v zemi vycházejícího slunce.