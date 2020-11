Běžela první minuta utkání, Spencer Svejcar převzal za hranicí trojkového oblouku přihrávku od Michala Šotnara, vypálil… Z videa prokazatelně za lajnou, což viděli i dva ze tří sudích, kteří stáli nejblíž, načež oba zvednutou rukou se třemi prsty signalizovali, že se jedná o tříbodový pokus. Tři body také vzápětí naskočily na ukazateli skóre u videopřenosu.

Co se dělo dál? Při další dvoubodové akci Ústí už byl připočítán pouze jeden bod, nejspíš podle skóre na tabuli v hale. Po sérii útoků došlo k prvnímu z klíčových okamžiků, a sice nepřesné přihrávce domácích, po níž míč skončil v autu. Ačkoliv je v halách od této sezóny nainstalované video, Instant Replay System umožňuje shlédnout záběry pouze po nejbližší přerušení hry. Vzhledem k tomu, že i v průběhu utkání v technickém zápise na webu České basketbalové federace je Svejcarova trojka vedena pouze jako pokus dvoubodový, mohla už chybu napravit jen videotechnika.

Pokud ji ale chtělo Ústí k této situaci použít, muselo tak učinit v daném přerušení, což trenér Pištěcký neudělal. Vysvětlení je však logické. "Jako trenér v tak rychlém sledu nekontrolujete po každém útoku skóre. Od toho tam jsou jiní lidé, ani vás nenapadne, že taková chyba se v době, kdy máte tři rozhodčí, zapisovatele a komisaře, může stát," řekl šéf ústecké lavičky.

Hostující hráči tedy rozehráli z autu, akci zakončil opět Svejcar, tentokrát s jasným trojkovým přešlapem a napočítány byly správně dva body. V tu chvíli už Pištěcký reklamoval u stolku nesprávné skóre (2:6 místo 2:7), vzápětí došlo k dalšímu přerušení hry a o situaci se radila i trojice rozhodčích.

Kde se stala chyba?

Ti se však ani nešli poradit ke stolku, o slovo se od něj nepřihlásil ani komisař zápasu Zdeněk Ringsmuth, což jindy bývá běžnou praxí. Právě komisař utkání je totiž placen od toho, aby údaje v zápise souhlasily s děním na hřišti.

Poslední Svejcarův pokus zmátl i komentátory přenosu, mezi nimiž nechyběl bývalý děčínský válečník Robert Landa. Muži za mikrofonem hlásili, že hostující trenér Pištěcký se hlásí o trojku, ale že bylo evidentní, že šlo o přešlap.

Hra pak pokračovala dál, Ústí dokonce získalo pět minut před koncem jedenáctibodový náskok, jenže nakonec duel v koncovce o bod prohrálo. Matematicky tak Slunetě kýžený bod chyběl alespoň k prodloužení, ačkoliv už se dá jen těžko spekulovat, jak by oba celky řešily závěrečné akce zápasu za jiného stavu skóre.

Ačkoliv jako první zveřejnil inkriminovaný moment na svých sociálních sítích ústecký klub, svalovat porážku na něj nechtěl. "Nechceme se za to schovávat. Zveřejnili jsme to proto, že takové chyby se nesmí opakovat. Mýlit se je lidské, ale musíme na takové momenty upozornit," řekl generální manažer Slunety Tomáš Hrubý. "Po sportovní stránce jsme měli Děčín přejet o deset, patnáct bodů a nemuseli jsme toto vůbec řešit," souhlasil s tím, že důvody porážky jsou jinde, trenér Antonín Pištěcký. "Je to ale obrovské pochybení, a toto by se dít nemělo. Mrzí mě, že se takový kolaps může stát v době, kdy zápas hlídají tři rozhodčí, komisař i video," pokrčil rameny. "Možná je to impuls k tomu, aby bylo video využíváno častěji nebo lépe. Máme tu moderní techniku, ale v tuto chvíli ji regule již nedovolily použít," kroutil hlavou Hrubý.

S vyjádřením přišla následně i děčínská strana. "Tu chybu jsem zaznamenal, ale nemáme nic oficiálního, takže k tomu těžko mohu něco říct. Z hlavy nevím, zda může tyto situace zkoumat video, ale říkám opakovaně, že bychom měli tuto techniku využívat často, a nad rámec pravidel FIBA," řekl generální manažer Válečníků Lukáš Houser. "Pokud se stala chyba, věřím, že to je pro Ústí nepříjemné, ale takové chyby se stávají. Na rovinu řeknu, že minulý rok jsme s Ústím dvakrát prohráli, a dvakrát do toho vstoupili rozhodčí v náš neprospěch. Prohráli jsme, nedalo se nic dělat, nikdo nic nevzal zpátky," připomněl křivdy i proti jeho celku. "Ale jinak to je jednoznačně chyba. Myslím, že se to dá řešit, ale musel tam být protest v nějakou dobu po zápase," dodal standardní postup, který Ústí nejspíš nepoužilo.

Komisař se nevyjádřil, výsledek platí

Sluneta tak zřejmě neučinila proto, že po zápase údajně nedostala k dispozici ani ručně psaný zápis, což bývá běžnou praxí. Právě v ručně psaném zápise se totiž propisuje průběh utkání a vidět tak jde každá změna skóre. Výsledné statistiky (statistiky hráčů, úspěšnost střelby apod.) tyto údaje neukazují.

Pakliže skóre chybně zapsal domácí stolek (a to jak časoměřič na světelné tabuli, tak zapisovatelé ručně psaného i elektronického zápisu), měl na chybu upozornit komisař utkání na základě svých poznámek. Jenže tak neučinil ani on, osobou, která pochybila, tak je nejspíš právě Zdeněk Ringsmuth. Jeho vyjádření se Deník snažil získat, zatím však neúspěšně. Celá situace je o to smutnější, že jde o jednoho z nejzkušenějších a nejuznávanějších lidí v oboru. Ringsmuth je totiž členem legislativní, disciplinární i sportovně technické komise České basketbalové federace.

Vzhledem k tomu, že inkriminovaný moment tak zpětně odhaluje pouze video, které však lze použít pouze ve výše zmíněných momentech, nelze už nyní i přes zcela prokazatelnou křivdu ústeckému celku s výsledkem nic dělat a výhra Děčína tak platí.