„V prvních dvou třetinách se nám podařilo navázat na výkon z pohárových zápasů. Myslím, že jsme je odehráli velmi slušně. Ve třetí třetině jsme dělali laciné ztráty a zbytečně jsme se o výsledek strachovali až do konce. Důležité bylo také to, že jsme zvládli vždy reagovat na branku soupeře,“ doplnil Trčka.

„Jsme rádi, že jsme zvládli vstup do sezóny na půdě jednoho z největších aspirantů na postup, stejně jako v loňské sezóně, kdy se nám v prvním zápase povedlo v Karlových Varech vyhrát,“ radoval se ústecký trenér Vladimír Trčka. Jeho svěřenci vedli už 4:1, postupně ale nechali soupeře srovnat. Ačkoliv si znovu vypracovali dvoubrankové vedení, Západočeši v závěru mocně finišovali.

Výborně! Ústečtí florbalisté zvládli vítězně vstup do letošního ročníku I. ligy. Stejně jako loni uspěli v zahajovacím duelu na horké půdě Karlových Varů, které přetlačili 7:6.

