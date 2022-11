„Musím pochválit celý náš tým za skvělý výkon. V prvním setu jsme měli pár výpadků, ale skvěle jsme se vrátili do zápasu a zaslouženě bereme tři body,“ neskrýval spokojenost rovněž ústecký kapitán Jiří Kořínek.

Zmiňovaný extra zápas za sebou má ústecký patriot a nyní příbramský trenér Petr Brom. „První set si myslím dobrý sport z obou stran, my jsme pak měli víc štěstí. Dobře jsme ztrátovali, protože jsme si dobře přihráli. Druhý set se tahal do stavu dvacet, kdy jsme si udělali dvě naše chyby. Ústí toto využilo, set si dohrálo a dá se říct, že třetí a čtvrtý set nás přesmečovalo. Hlavně Suda s Lankem, protože jsme je neubránili na hlavním kůle a my jsme přestali navíc i přihrávat,“ hledal příčiny porážky Brom.

„První dva sety to bylo vyrovnaný. Škoda koncovky druhého setu, kdy jsme to zvorali, konkrétně já na dvě bodovky. A pak nás soupeř přehrál. Netlačili jsme na servisu a odešli jsme na útoku. Naše hra byla rozhašená a Ústí nás přehrálo,“ uvedl Martin Böhm, kapitán VK Euro Sitex Příbram.

Extraliga volejbalistů, dohrávka 9. kola:

SVK Ústí nad Labem – Sitex Příbram 3:1 (-25, 23, 18, 21)

Rozhodčí: René Činátl, Petr Kvarda. Diváků: 520.

Ústí n. L.: Lank, Baláž, Sobirov, Suda, Beer, Srb, libero Kořínek - Bere, Kopecký, Fišer.

Příbram: Trojanowicz, Pereira, Böhm, Šábrt, Hulpach, Duarte, libero Peterka - Rosenbaum, Araujo, F. Ureš.