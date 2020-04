Ta je prozatím jakousi alternativou, zpestřením pro fanoušky, kteří si musejí na živé zápasy kvůli pandemii koronaviru počkat. Do soutěže se přihlásilo deset týmů, utkají se i týmy, které by na sebe běžně nenarazily. „Většina ligy je zastoupena týmy z nejvyšší Paddock ligy, včetně úřadujících mistrů, Prague Lions. K nim se připojí třeba i Litvínov Hunters, kteří měli v té skutečné soutěži hrát ve třetí lize,“ vysvětlil místopředseda České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík. „Liga je určená našim hráčům. Své týmy v Paddock elize budou reprezentovat skuteční hráči. Ve tříčlenných týmech musí být vždy alespoň dva,“ dodal k pravidlům.

V každém kole svedou vzájemné souboje vždy tři dvojice, tým, který urve více výher, si připíše vítězství. "Náš tým reprezentují Jakub Jirgle, Jakub Imr a Jakub Valjent. Náhradníci jsou Jan Pittner a Daniel Polanka," prozradil sestavu Blades PR manažer klubu Marek Moudrý.

BLADES MAJÍ PRVNÍ ZÁŘEZ

V prvním kole postavil ústeckému celku los do cesty Příbram Bobcats. Jakub Jirgle sice po první čtvrtině prohrával 3:6, postupně si ale dokázal vypracovat náskok až 17:9. O ten ale v poslední minutě přišel a duel tak musel do prodloužení. V něm se povedlo hráči Blades, jenž hájil barvy San Francisca 49ers, zachytit soupeřův pas (tzv. interception) a následně touchdownem rozhodnout v poměru 23:17.

"Hrál jsem poprvé online a byly to pěkné nervy. Zápas byl vyrovnaný, soupeři se podařilo půl minuty před koncem vyrovnat. Naštěstí se mi to ale povedlo v prodloužení dotáhnout do vítězného konce," řekl po zápase spokojený vítěz.

Blades tak vedou 1:0 a pokud vyhrají jeden ze dvou zbývajících duelů, připíší si první výhru v soutěži. Zbylé zápasy musí být dohrané do konce týdne, hrací den vždy záleží na dohodě obou soupeřů.

Paddock eliga, 1. kolo, 1. zápas:

San Francisco 49ers - Philadelphia Eagles 23:17pp (3:6, 7:3, 0:0, 7:8, -6:0p)

Blades Ústí nad Labem - Příbram Bobcats 1:0 na zápasy