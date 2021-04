Oba týmy se přetahovaly o vedení prakticky po celé utkání. Zatímco Tuři však vedli maximálně o pět bodů, domácí se dokázali utrhnout na větší rozdíl. Východočeši však pokaždé dokázali zachytit nástup Šotnarova výběru a krok drželi až do 35. minuty, kdy vedli 63:62. Pak ale přišel monstrózní finiš Slunety, která zasypala svého soka 21 body během pěti minut.

„Gratulace Ústí k vítězství, dá se říci zaslouženému, zejména za druhou půli. My jsme předvedli docela solidní práci na obranné polovině, kromě těch pěti posledních minut, kde jsme dostali asi dvacet bodů," vypíchl klíčovou pasáž také hostující trenér Lukáš Pivoda. "Co se týče našeho výkonu, tak jsme měli 18 útočných doskoků, což je výborné číslo, ale bohužel jsme poté nebyli efektivní,. Dali jsme z toho pouhých 14 bodů, to samé se dá říci o rychlých protiútocích - první poločas devět bodů z rychlého protiútoku, v druhém nula," pokračoval. "To, co rozhodlo zápas byla určitě naše impotence na útočné polovině, protože naše procento zejména z trojkové čáry, na kterém si zakládáme, protože máme tým střelců, bylo marné, a to rozhodlo o vítězství Ústí.“

„Jsme strašně rádi za dnešní výhru. Po utkání v Hradci jsme měli trochu hlavy dole, ale jsem rád, že se k tomu kluci postavili tak, jak se k tomu postavili. V prvním poločase nám nefungoval útok podle našich představ. Po změně stran rozhodla naše bojovnost, celkově jsme udělali v obraně méně chyb, důležité byly i těžké střely, které si vzali D.J. Hanes a Lamb Autrey. Nyní se musíme připravit na Olomoucko," kontroval domácí trenér Jan Šotnar.

„Hráli jsme se skvělým týmem, ale byli jsme na to připraveni, bylo to pro nás po prohře v Hradci těžké utkání, takže je to pro nás velké vítězství. Zítra máme volno a v úterý se začneme připravovat na další zápas," radoval se jeden z domácích rozehrávačů DJ Hanes. „Dnešní utkání se nehodnotí úplně nejlépe. Ačkoliv jsme byli po karanténě, jeli jsme do Ústí vyhrát, což se nám nepovedlo. V útoku jsme sice měli nějaké dobré pasáže, ale bylo to takové křečovité, bez myšlenky. Měli jsme docela hodně otevřených střel, ale bohužel, nepadlo nám. V obraně jsme udělali spoustu chyb, nepřebereme si hráče, na něčem se domluvíme, a pak to neplníme. Nezbývá, než to napravit v příštím domácím zápase," doplnil hostující Roman Marko.

Výhru Severočechů řídil opět výtečný Lamb Autrey, jemuž znovu nechybělo mnoho k triple-doublu (25 bodů, 8 doskoků a 8 asistencí). Zdatně mu opět sekundoval Derek Hanes, jenž zaznamenal 18 bodů, stejně jako nejlepší šutér hostů, pod košem výtečný Jayvaughn Pinkston. Na dvouciferný počet bodů se na domácí straně dostal ještě kapitán Ladislav Pecka s 16 body.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, nadstavbová část A2:

SLUNETA Ústí nad Labem - DEKSTONE Tuři Svitavy 83:68 (19:15 36:35 58:53)

Body domácí: Autrey 25, Hanes 18, Pecka 16, Haymond 9, Rakočevič 8, Fait 6, Maděra 1

Body hosté: Pinkston 18, Marko a Slezák po 11, Bujnoch 9, Johnson 7, Svoboda 6, Welsch, Dragoun a Sehnal všichni po 2

Trojky: 18/9 – 31/6. Trestné hody: 23/18 – 22/14 Doskoky: 40 - 47. Hráno bez diváků.