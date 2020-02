„Zápas byl jako na houpačce. Ve třetí čtvrtině už to vypadalo na náš trhák, jenže bohužel poslední desetiminutovku jsme začali stejně, jako tu úvodní, a soupeř čtyři minuty před koncem vedl o pět bodů,“ hodnotil trenér Tomáš Jelínek. „Naštěstí jsme se včas probudili a zvýšenou agresivitou v obraně a rychlým zakončením jsme strhli výhru na naší stranu,“ okomentoval výhru 81:75, díky níž Sluneta vede svou skupinu.

Uspěli také Skřivánci Ústí, kteří si ve skupině o 13. – 18. místo připsali první výhru, na palubovce Baníku Most B vyhráli 94:77.

Basketbal, Severočeská liga, nadstavba:

SLUNETA Ústí nad Labem B – BK Baník Most 81:75 (14:24, 46:42, 67:57)

SLUNETA: Sobotka 22, Sedlák 16, Stavěl 13, Anderla 11, Bár J. 8, Bína O. 6, Zajíc 5, Andrenacci 0, Vágner nenastoupil

Nejvíce bodů Most: Čmolík 18,Csesznok V. 16, Csesznok P. 14, Tůma 13



Baník Most B - Skřivánci Ústí n. L. 77:94 (23:20, 42:43, 62:73)