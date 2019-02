Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ – Týden plný basketbalu a další zábavy pro děti čekalo na účastníky třetího ročníku Sluneta Campu, který pořádal oddíl BK Ústí nad Labem.

Sluneta Camp přilákal přes sto dětí. | Foto: BK SLUNETA Ústí n. L.

Za organizátory zhodnotil akci šéftrenér klubu Antonín Pištěcký.

Máte za sebou týden plný vypětí, jak se akce povedla a co říkáte účasti?

Šestidenní sportovní akce je mezi dětmi stále více oblíbená, což bylo zřejmé při pohledu na rekordních 101 přihlášených dětí, které k nám přijely z téměř všech severočeských měst.

Jak je náročné akci zorganizovat, kolik lidí se na ní podílí?

Na organizaci se podílelo dvanáct trenérů, devět vychovatelek, dva zdravotníci a několik lidí, kteří pomáhali s organizací. Program kempu zůstal v základu stejný, ale vzhledem k počtu dětí jsme se již pohybovali na samé hraně udržitelnosti tohoto oblíbeného mustru.

Co program zahrnoval?

Během ranních tréninků byli basketbalisté rozděleni do pěti skupin po dvaceti. Každé ráno tak prošli jiným stanovištěm zaměřeným na jinou specializovanou činnost – práce nohou, atletika, střelba a herní činnosti jednotlivce jako například driblink, přihrávky, doskok a další. Odpoledne se pak děti věnovaly především útočným kombinacím a střeleckým soutěžím. Večer pak na nás čekala rehabilitace, nebo turnaj ve hře tři na tři.

Jak jste trávili třetí kritický den?

Měli jsme na programu bowling a výšlap na Střížovický vrch. Celý kemp byl opět zakončen otevřeným tréninkem, během kterého mohli rodiče sledovat finále střeleckých soutěží jednotlivých věkových skupin a následně si děti odvádět domu.

Mohli jste využít ubytování na vysokoškolských kolejích?

Spalo nám tam na více než padesát dětí. Všichni jsme se opět stravovali v Bowling Restaurant Centru. Tímto bych chtěl poděkovat vedení a všem zaměstnancům restaurace za perfektní práci během celého kempu.

Jakou myšlenku měl kemp veřejnosti prezentovat?

Měl by to být v uvozovkách něco jako basketbalový tábor. Vždy se snažíme naučit kempery něčemu novému, ale tak, aby to děti bavilo. Určitě by, dle mého názoru, neměl být kemp stejný, jako jsou soustředění jednotlivých družstev. To je věc, na které si zakládáme a myslím si, že se nám to v celku daří.

Jak tedy akci hodnotíte?

Pokud se podívám zpět na průběh celého kempu, pak musíme být s výsledkem spokojeni. Je pravda, že přípravy na kemp probíhají již od Vánoc, nicméně děkovný mail rodičů a slzičky některých dětí na konci akce, jsou doufám známkou spokojenosti všech. Je to pro nás hnací motor do dalšího ročníku.

Bude kemp i další rok?

Pokud bude nadále stoupat zájem o kemp, pak budeme muset program upravit, což je pro nás velká výzva, vzhledem k počtu kvalitních sportovišť v Ústí nad Labem.