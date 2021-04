Sever nebo východ? Ústí nad Labem versus Svitavy. Sluneta proti Turům. Předkolo play-off nejvyšší basketbalové soutěže má dnes od 18 hodin na programu druhé dějství. Odveta, v níž budou Ústečtí hájit dvoubodový náskok z prvního klání, určí, který tým postoupí do čtvrtfinále, a pro koho sezóna skončí.

Basketbalisté Sluneta Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

„Utkání ve Svitavách jsme zvládli, nejdeme do odvety se ztrátou, to byl první důležitý krok. Teď musíme využít domácího prostředí. Hraje se v rychlém sledu, takže není moc času na regeneraci, ale věřím, že to zvládneme a probojujeme se do play-off," líčí Lamb Autrey, jedna z opor výběru Jana Šotnara. Ten dodává: „Máme za sebou první poločas předkola. Naše vítězství ve Svitavách pokládám za velmi dobrý výsledek. Nemusíme dohánět bodovou ztrátu z venkovního hřiště a máme hlavy nahoře. Z týmu je cítit odhodlání postoupit!"