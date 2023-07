Kahron Ross a Delvon Johnson jsou prvními dvěma cizinci v dresu Slunety Ústí nad Labem pro nadcházející ročník Kooperativa Národní basketbalové ligy.

Kahron Ross a sestřih jeho angažmá v BC Nokia ve finské Korisliiga | Video: One Motive Sports

Druhý jmenovaný bude působit v ústeckém dresu už třetí sezónu, po Spenceru Svejcarovi, který ovšem po šesti letech na severu Čech zamířil do Nymburka, je tak dalším Američanem, pro nějž se Ústí nad Labem stává tak trochu druhým domovem.

"Jako cizinec u nás bude už třetí rok, což o něčem svědčí. Je zde spokojený, a my jsme spokojení s ním. Jedná se o kvalitního hráče, od nějž víme, co čekat. Trenér o něj hodně stál, takže je skvělé, že jsme se domluvili. Navíc je to i výborný kluk do kabiny, což je rovněž jednou z našich priorit při domluvě hráčů," řekl na adresu podkošového hráče generální manažer klubu Tomáš Hrubý.

Jen o pár dnů dříve, krátce po českém rozehrávači Františku Váňovi, oznámili ústečtí basketbalisté také americkou posilu na tento post. Je jí 180 centimetrů vysoký Kahron Ross, jenž by měl nahradit v loňské sezóně vynikajícího Tonyho Hickse. Ten letos podepsal smlouvu v Maďarsku. Sedmadvacetiletý rodák z arizonského Jonesboro působil v poslední sezóně v nizozemském Arisu Leeuwarden, o rok dříve válel ve finské Nokii, kde zaznamenával přes 13 bodů, 6 asistencí, a téměř dva zisky na zápas.

"Při hledání rozehrávače jsme se snažili najít podobný typ hráče, jakým byl v loňské sezóně Tony Hicks. Kahron je zkušený rozehrávač, který dokáže řídit tým, využívat své spoluhráče a v neposlední řadě skórovat jak po nájezdu, tak po střelbě z dálky. Jedná se také o velmi atletického hráče s velkým zrychlením, což byl jeden z důležitých atributů, který jsme na této pozici požadovali," popsal zahraniční akvizici hlavní trenér Jan Šotnar.

Ten zároveň dodal, že jsou nyní splněné tři hlavní cíle klubu v letní přestávce, jimiž byly podpis českého hráče, zahraničního rozehrávače, a také prodloužení smlouvy s Delvonem Johnsonem. Krom návratu Tonyho Hickse a Spencera Svejcara, je velice nepravděpodobný návrat také Krise Martina, Sluneta se tak aktuálně poohlíží v jiných rovinách.