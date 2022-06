"Je to hráč ve středním věku, navíc český hráč, vrstevník dalších kluků, tvořících u nás toto jádro, jako jsou Honza Karlovský, Johan Haiblík či Jan Maděra. Může hrát na pozici jedna i dva, chceme k němu přivést ještě zahraničního rozehrávače, jemuž by kryl záda, ale jelikož má velice dobré střelecké schopnosti, mohli by hrát na hřišti i spolu," vysvětlil svou touhu získat Nábělka do týmu sám Šotnar.

"Za projevený zájem ze strany trenéra Jana Šotnara jsem upřímně velice rád, protože mám za sebou nepříliš povedenou sezónu. O to více děkuji za důvěru, kterou ve mě Sluneta vkládá, jsem připraven ji splatit na hřišti," vyjádřila své pocity čerstvá ústecká akvizice. Ta působila v Ostravě s bývalým ústeckým kapitánem Filipem Šmídem, od nějž dostala ohledně severočeské metropole i několik mimobasketbalových rad. "Hlavní reference od Šmídyho je quesadilla v mexické restauraci, na kterou musím určitě hned zajít," prozradil s úsměvem rodák z Kroměříže.

Čtyřiadvacetiletý štírek utkvěl v paměti ústeckým fanouškům zejména z listopadu 2019, kdy trojkovou smrští v závěru zápasu dovedl oslabenou Ostravu v zápase na severu Čech až do prodloužení, kde outsider padl až po lítém boji 100:107. Nábělek tehdy zaznamenal celkem 21 bodů. V loňské sezóně trávil na palubovce průměrně 16 minut s necelými 5 body a 2 asistencemi na utkání.

Kromě Nábělka už Sluneta stihla prodloužit smlouvy s Delvonem Johnsonem a Janem Karlovským, nové smlouvy podepsali také masér Adam Křemeček a asistent trenéra Alexander Novák, jenž dostal dokonce tříletý kontrakt.

Další střípky do mozaiky pro sezónu 2022/2023 zatím vedení klubu hledá, podle Hrubého ale není v tuto chvíli blízko žádnému podpisu. "Usilovně pracujeme na tom, aby se znovu vrátil Spencer Svejcar, nabídku dostal i Lamb Autrey. Je to na nich," uzavřel šéf ústeckého klubu.