Ústečtí basketbalisté jsou konečně kompletní. Po neúspěšném try-outu Joshe Davise přichází podkošový obr Ljubomir Čampara. Sluneta tak překvapivě nelovila mezi křídly, ale rozšířila podkošový arzenál.

"Přichází jako typická pětka, pivot. Důvody jsou dva. Zaprvé jsme potřebovali rozšířit úzkou rotaci podkošových hráčů, zadruhé strašně hoříme na doskoku, zejména na útočném. V této statistice jsme podle mě nejhorší tým v celé lize," odůvodnil nečekaný krok trenér Slunety Antonín Pištěcký. Další zajímavostí je, že Čampara dostal rovnou smlouvu do konce sezóny. "Není tu na try-outu, je to kontrakt do konce sezóny.

Jednali jsme s více hráči, nakonec jsme se rozhodli pro něj, věříme, že nám pomůže," řekl generální manažer Slunety Tomáš Hrubý.

VÍCE ALTERNATIV PRO FAITA

Pod košem kromě Houšky, Pecky či mladého Karlovského, jenž zatím spíše sbírá zkušenosti, nastupoval i Dalibor Fait. Ten se teď bude moci posunout i na perimetr, právě na pozici číslo tři, kterou Sluneta hledala, zároveň ale se svými 203 centimetry může vypomoci i pivotům, jako doposud. "Bude bojovat o minuty na více pozicích," potvrdil Pištěcký rošádu.

Zároveň ale zdůraznil, že i Čampara bude potřebovat čas na aklimatizaci.

"Vybrali jsme si ho, protože jsme viděli několik jeho zápasů, naposledy hrál o uplynulém víkendu a víme, že je v zápasové kondici. Jako každý nováček ale bude potřebovat chvíli, než si zvykne na naši hru."

Šestadvacetiletý rodák z Noveho Sadu načal kariéru v tamní Vojvodině, kde odehrál čtyři sezóny. Působil také v Bosně či v ABA League, zahrál si i v Rumunsku. V loňské sezóně působil ve Spartaku Subotica po boku bývalého ústeckého hráče Luky Igrutinoviče, v němž měl průměr 19,8 bodu a 8,4 doskoku na zápas. I přesto ale nedokázala Subotica udržet druhou nejvyšší srbskou soutěž a spadla do 2. ligy.