Nedělní finále krajského poháru futsalistů určí zástupce, kterého vyšle do celostátní části Ústecký kraj. O čestné místo mezi elitou se popere domácí nováček 2. ligy FC NY Tiradores Ústí nad Labem s Baníkem Chomutov, pro nějž půjde o generálku na první ročník v nejvyšší soutěži.

Futsalisté FC NY Tiradores Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Czechsportphoto/Kryštof Hanžl

Ústecký celek v semifinále už v červnu překvapivě vyřadil dalšího prvoligistu, Perštejn na domácí palubovce, tehdy ještě v Krásném Březně, udolal 7:5. Chomutov čekalo jako postupujícího ze 2. ligy domácí semifinále proti prvoligovému Rapidu teprve v neděli, svého soka ovšem zdemoloval 12:2.

„Čekal jsem mnohem vyrovnanější průběh zápasu. Pravděpodobně se ale projevilo naše tréninkové vytížení, jelikož se připravujeme už od začátku července,“ řekl po postupu do finále trenér Baníku Petr Brič.

Rapid, který udržel prvoligovou příslušnost až díky odstoupení České Lípy a do přípravy vstoupil teprve nedávno, prohrával už v poločase 1:6, nové posily včetně reprezentanta a útočníka fotbalové Army Davida Černého se teprve sehrávaly.

Outsider překvapil prvoligistu! Tiradores si zahrají pohárové finále

„Byli jsme lepším týmem a soupeře jsme de facto k ničemu nepustili. Individuálně nechci nikoho vyzdvihnout, ale chci pochválit celý tým, který k zápasu přistoupil svědomitě,“ dodal chomutovský trenér, jenž už vyhlíží duel na ústecké Slunetě.

Právě tam se totiž v neděli od 19 hodin odehraje pohárové finále, zdejší hala bude také novým domovem Tiradores ve druholigové sezóně. „Očekáváme nesmírně náročný duel s velice kvalitním protivníkem, jenž je ve finále své přípravy na první ligu. My jsme teprve na začátku tréninkového procesu, jelikož 2. liga začíná o měsíc později, to ovšem neznamená, že dáme svou kůži lacino,“ řekl trenér Tiradores Dušan Stíbal. Jeho celek začal společnou přípravu až 7. srpna, ve středu prohrál v přípravném dvojzápase se Sapou Praha (3:6) a Old Schoolem Ústí (5:6).