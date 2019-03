Wallace nastoupil ještě v sobotu v Opavě, kde odehrál více než polovinu utkání, v dnešní sestavě už ale nenbyl. Proč? „Devante Wallace byl propuštěn kvůli hrubému porušení vnitřních zásad klubu. Nechceme být konkrétní, ale i přesto, že jde o nesmírně kvalitního hráče, přes některé věci zkrátka nejede vlak. Musíme chránit zájmy klubu, trenéra a dalších a provinění bylo zkrátka tak velké, že i kdyby šlo o Michaela Jordana, tak by musel odejít," ozřejmil generální manažer klubu Tomáš Hrubý.

Sluneta bez Wallace podlehla Pardubicím 69:77 (15:22, 34:36, 54:51). „Možná jsme mohli mít o 20 Wallaceových bodů víc, ale to je diskutabilní. Skončil po právu, jeho provinění bylo neslučitelné s pokračováním v klubu,“ řekl po utkání trenér Antonín Pištěcký.

Celý zápas se oba týmy tahaly, nakonec rozhodla koncovka. Minutu a půl před koncem vedli domácí 69:67, pak ale Šmíd ze snadné pozice nedal a soupeř z protiútoku trojkou otočil. Pardubice tím zápas zlomily a dokráčely k vítězství. „Chci pochválit hráče za nasazení a práci, kterou odvedli. Bohužel došlo v závěru k momentu, kdy jsme zahodili jasnou dvojku z podkoše, soupeř trefil trojku a to nás položilo. Rozdíl osmi bodů neodpovídá průběhu. Dostali jsme se do vyrovnaného závěru a štěstí se zkrátka přiklonilo na stranu Pardubic. Nemá smysl z toho dělat nějaké přehnané závěry, než že se jedná o jednu prohru, my se připravíme na další utkání. Jsem rád za to, že hráči dnes nechali na hřišti srdce,“ doplnil Pištěcký.

„Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, žádný zápas v A1 není jednoduchý… Je to pro nás důležité vítězství," radoval se hostující kouč Levell Sanders.

Nejlepšími střelci domácích byli Martin (19) a Pecka (15), hosty táhl především sedmnáctibodový Singletary.