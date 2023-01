Ne, Zajda není narážka na jeho věk, nýbrž přezdívka mladého rozehrávače. Psal se ročník 2004/2005, když jeho otec Pavel Zajíc končil svou osmiletou pouť v dresu tehdejšího BK SČP Ústí nad Labem, kam přišel z Pardubic ještě v závěru minulého tisíciletí. I tenkrát bylo běžné, stejně jako dnes, že si hráči po zápase vzali na pár minut na palubovku i své ratolesti. Trojky tak až do zhasnutí haly neúnavně piloval tehdy desetiletý Lukáš Feštr, syn Pavla Zajíce měl ale na basketbalové začátky ještě chvíli čas.

O téměř dvě dekády později se jméno Zajíc objevilo na ústecké palubovce v mistrovském zápase tuzemské nejvyšší soutěže znovu. V duelu proti Ostravě si první ligové minuty i body připsal právě odchovanec Slunety 21letý Vojtěch Zajíc. Příležitost dostal čtyři minuty před koncem, kdy vystřídal Američana Tonyho Hickse. To hala na Klíši zabouřila poprvé.

Po tátovi skvělý dirigent hry, který se ovšem nebojí také drze najet pod koš soupeře, se okamžitě chopil rozehrávky a hned během prvního útoku se k němu odrazil míč na hranici trojkové čáry. Zajíc natáhl k první střele, míč však z obroučky vypadl. V hale to jen zahučelo zklamáním. Devětačtyřicet sekund před koncem už se on i diváci dočkali. Výměna míče s dalším mladíkem z domácí líhně Janem Gabrielem, rychlý crossover (změna směru) na perimetru, nájezd z levé strany a koš. Druhý výbuch domácího publika by se v tu chvíli možná rovnal vítězné trefě se závěrečným klaksonem. Není divu, v hledišti jistě sedělo stále i dost pamětníků výkonů jeho otce, decibely pak doplnil snad každý fanoušek, jenž kvituje povedenou premiéru vlastních odchovanců.

„Je to krásný pocit. Jsem odchovanec Slunety, takže pro mě je to speciální. Jsem rád, že jsem mohl nastoupit, děkuji trenérovi,“ zářil po utkání štěstím talentovaný rozehrávač. „Táta byl v hledišti, ukazoval jsem na něj, ale ještě jsme spolu nemluvili,“ hlásil během krátkého rozhovoru pár minut po závěrečné siréně.

Nic sáhodlouhého ale nakonec neproběhlo. „Samozřejmě jsem mu pogratuloval, jsem rád, jak tu premiéru zvládl," odpověděl na dotaz Deníku Pavel Zajíc. „Jistě že to jsou skvělé pocity, taková ta otcovská pýcha," usmívala se spokojeně bývalá ikona žlutomodrých. „Byl jsem trochu nervózní, jak to zvládne," přiznal. „Bezprostředně po tom koši i po zápase jsem hned v hledišti přijímal gratulace od známých, ale nezaslouženě. To je Vojtův úspěch," zdůraznil.

Prosadit se v nejvyšší soutěži nebývá jednoduché, zvlášť v konkurenci Američanů. Navíc kvalitních českých hráčů bývá často jako šafránu. První krůčky má ale Zajda úspěšně za sebou. Pavel Zajíc stihl, podle serveru cbf.cz, v dresu Ústí nad Labem 1 873 bodů. Dokáže ho jeho syn v budoucnu překonat?