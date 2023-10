Rotace v zápase proti Olomoucku byla velice úzká, chyběl i František Váňa… Ten je nemocný. Uvidíme, zda se dá do pořádku do nedělního duelu, já věřím, že ano. A samozřejmě stále chybí Maishe Dailey, kterého se snažíme nahradit. Trh teď ale bohužel není úplně optimální, je začátek sezóny, takže zatím čekáme. Chceme na jeho pozici přivést opravdu dobrého hráče a nic neuspěchat.

Deadline, do kdy by mohla náhrada za Daileyho přijít, existuje?

Ne, nic takového nemáme. Pokud by se objevil dobrý hráč třeba zítra, klidně ho hned podepíšeme, ale na druhou stranu vítězíme i v této sestavě a úplně tolik nás zatím bota netlačí. Víme ale, že liga je vyrovnaná, soupeři jsou dobří, navíc se to teď bude stupňovat. Přijede Slavie, která je lepší než Olomoucko, pak USK, které hraje velice dobrý basketbal, takže musíme být připravení. Dlouhodobě v takto úzké rotaci hrát nejde, hrajeme tři soutěže, ligu, pohár a Alpe Adria Cup, takže ty minuty budeme muset nakonec rozložit mezi více hráčů.

Proč tedy nedostali větší minutáž proti Olomoucku mladíci, kterých jste měl na lavičce hodně, ale i přes rozhodnutý stav hráli až poslední minuty?

To je prosté, první kolo se všemi soupeři se snažíme hrát na skóre, protože nikdy nevíte, s kým se na konci dostanete do minitabulky vzájemných zápasů. Samozřejmě vždy rád pustím na hřiště mladé kluky, kteří s námi trénují, ale primárně musím koukat na výsledky, jelikož za to jsem placený. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak bude vypadat zápas v Olomoucku, potřeboval jsme dnes nahrát i co nejvyšší skóre.

Po nepříliš povedeném derby s Děčínem postupně rostou i výkony a čísla Lamba Autreyho…

Já si myslím, že hrál dobře už s Děčínem, akorát se na něm ve druhé půli podepsal nedostatek fyzických sil, jelikož v sobotu přiletěl a druhý den hrál. Jinak je to ale velký impuls pro tým a dost nám pomáhá. Myslím, že kombinace s Ty Nicholsem funguje výborně, ačkoliv si to možná širší veřejnost nemyslela, a věřím, že to tak bude pokračovat i nadále.

K tomu se navíc přidal výtečně hrající Martin Nábělek. Co jste s ním provedli, že se mu najednou tak daří?

Před tuším třemi lety měl poměrně těžké zranění kolene a ono to nějakou chvíli trvá, než se do toho člověk dostane zpátky. Řekl bych, že už od přípravy Martin ukazoval, že se vrací do své pohody, v níž teď hraje, a ukazuje, že to není jen nějaký mladík na pár minut. Je to jedno z největších a samozřejmě příjemných překvapení tohoto ročníku.

Po zápas s Děčínem to týmu dost skřípalo. Kde nastal ten zlom, že najednou přejedete Ostravu, Pardubice i Olomoucko takovým rozdílem?

Jsem tu třetí sezónu, a máme stále ten stejný problém, a to je, že do sezóny nejdeme tak dobře připravení, jako ostatní týmy. Samozřejmě je to dané i tím, že vyměníme hodně hráčů hlavně na stěžejních pozicích, rozehrávače, křídla. Možná nemáme ani tolik kvalitních soupeřů v přípravě jako ostatní celky, takže pak se sehráváme až v základní části. Musím ale dodat, že letos jsme se sehráli nejrychleji za ty tři roky. Loni jsme měli na úvod bilanci 0-4 a až pak jsme začali vyhrávat, i přesto to ale nebylo herně ono. Basketbal, který jsme chtěli hrát, jsme začali předvádět až někde okolo listopadu. Letos si myslím, že i díky tomu, že tu máme hráče, kteří českou ligu znají, tak se lépe adaptujeme, a hlavně musím říct, že docela slušně bráníme, což šlo především v posledních třech zápasech vidět.