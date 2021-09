Akční potenciál svého týmu přiznává i trenér Jan Šotnar. „Takové smeč kolikrát můžou nakopnout tým, protože to zvedne diváky ze sedadel. Určitě jsem atletičtější, než loni,“ řekl. „Na druhou stranu je to spíše pro fanoušky, mě je jedno jak ten koš padne,“ dodal s úsměvem před nedělním domácím zápasem s Hradcem Králové (18:00).

Když v únoru přišel trenér Jan Šotnar na lavičku ústeckých basketbalistů, cítil, že tým netáhne za jeden provaz.

„Jestli to bylo Hanesem nebo Rakočevičem, nebo úplně někým jiným, to netuším. Nesedlo si to na hřišti ani v kabině,“ vzpomíná Šotnar.

Loni týmu uškodil odchod kapitána a tahouna Pavla Houšky. Žádný vůdce, tmel na hřišti a v kabině, se nenašel. Kdo by to mohl být letos?

„Pavel Houška byl obrovská persona, která si pohlídala kabinu. Já se do té role snažím dostat Láďu Pecku. Je v Ústí dlouho, skvěle umí anglicky a je to výborný hráč. On musí být ten vůdce,“ vyřkl jméno nového kapitána Šotnar, který se snažil postavit osu týmu na zkušených hráčích.

Minulou sezonu jste vliv na složení týmu neměl. Jak vidíte svůj letošní kádr, který jste si sestavil?

Hráče jsem si vybíral sám, ale měl jsem nějaký rozpočet a finální jednání vedl manažer Tomáš Hrubý. Prioritou bylo udržení Ládi Pecky. To se podařilo, stejně jako jsme následně podepsali Honzu Maděru. Pak jsme teprve mohli jít na cizince.

Zdroj: Youtube

Tam asi bylo prioritou udržení Lamba Autreyiho, který se na konci sezony rozehrál do skvělé formy, souhlasíte? Přesně tak. K němu jsem si udělal i osobní vztah. Pak jsme chtěli znovu podepsat Spencera Svejcara, který se tu osvědčil.

Lamb Autrey nedávno dával na sociální sítě post, že by rád hrál za českou reprezentaci. Dovedete si to představit?

Určitě bych ho doporučil. Není to jen žoldák, má vytetovaného českého lva na zádech. Hraje tu několik let, cítí se tu dobře a herně by na to měl. Když by se mu našla vhodná role, byl by posilou.

Nechtěli jste udržet i křídelníka Heymonda, který přišel v průběhu loňské sezony?

Tomu bych se také nebránil, ale jeho výkony zvedly jeho cenu hodně vysoko. Nakonec nám napsal, že díky Slunetě získal dobré angažmá v Japonsku.

Ta sestava oproti loňsku je užší. Není tu například váš bratr Michal Šotnar a Lukáš Stegbauer. Proč jste šli touto cestou?

Chceme dát větší prostor mladším hráčům, jako Maděrovi, Davidovi, Karlovskému, Haiblíkovi a Wiesnerovi.

Po sezoně přišel výprodej Svitav, které měly finanční problémy a spadli do 1. ligy. Nechtěli jste získat třeba rozehrávače Romana Marka?

Také jsme o něm uvažovali, ale když jsme podepsali Autreyho, tak jsme k němu hledali typově lépe se hodícího hráče.

To je kdo?

Někdo, kdo nebude takový alfa samec jako Autrey. Musí to být rozehrávač, který dokáže přijmout pozici vedle něj a nebýt zrovna ústředním rozehrávačem. To jsme našli v podobě zkušeného Jamala Jonese. A v přípravě to skvěle splňoval.

Vy jste po svému příchodu posunul Autreyho na rozehrávku. Tam ožil, ale někdy to byla až moc one man show. Upravíte letos jeho roli?

Ano, někdy to bylo až moc na něm. On by to nemusel celou sezonu vydržet a soupeři by to přečetli. Takže jeho roli musíme upravit. Tam právě bude důležitý Jamal Jones.

Novým rozehrávačem Ústí je Jamal Jones.Zdroj: SportyUsti.cz/Karel Dvořáček

Srovnejte tedy DJ Hanese, kterého letos vystřídal Jones?

To je asi největší změna v našem kádru. DJ Hanes byl rychlý, uměl zakončit z blízka, ale spíš hrál na sebe. Nedokázal využít ostatní hráče. Jamal naopak k tomu, že umí vystřelit a zakončit, umí i hledat ostatní hráče. Také je i výborný obránce, hlídá si většinou klíčové hráče soupeře.

Pak bylo vaším cílem určitě najít pivota po odchodu Rakočeviče. Čím vás zaujal Delvonte Johnson?

Johnsona působil právě ve Svitavách a doporučil nám ho tamní trenér Pivoda, s kterým se znám z lavičky mládežnických reprezentací. Na charakter jsem se vyptávali, protože loni se moc týmová chemie v kabině nesešla. Nyní to zatím vypadá, že si to sedá dobře.

Autrey a Svejcar jsou v kabině osvědčení, když zůstávají. Takže loni tu chemii narušoval DJ Hanes a Rakočevič?

Ta chemie je výsledek všech. Když já přišel k týmu, tak už tu nebyl rozehrávač Michal Šotnar a Svejcar. Cítil jsem, že tým netáhne za jeden provaz. Jestli to bylo Hanesem nebo Rakočevičem, nebo někým jiným, to netuším. Nesedlo to na hřišti ani v kabině.

Takže největším rozdílem oproti loňsku jiné pojetí hry rozehrávačů vedle Autreyho?

Věřím v to. Ještě je velký rozdíl mezi Rakočevičem a novým pivotem Johnsonem. Rakočevič byl jugoslávský typ pivota hrající většinou zády ke koši. My hledali spíše modernější pětku, která nám pomůže i v obraně. Bude pohyblivější a důraznější na doskoku. Johnson je chytrý a zkušený hráč. V mém konceptu je lepším hráčem.

Delvon Johnson je králem ve vzduchu, který miluje smeče.Zdroj: SportyUsti.cz/Karel Dvořáček

Na vysokého pivota už máte jen mladého Jana Karlovského. Minulý rok se nikam neposunul, 1. liga stála a nemohl se ani rozehrát v Litoměřicích. Co s ním?

Přes léto na sobě hrozně moc zapracoval, nyní má konečně postavu hráče NBL. Zlepšil i životosprávu, ale musí ještě udělat několik kroků a zlepšit se, aby byl stabilním hráčem.

Jak vypadá po operaci Spencer Svejcar?

Na operaci byl před čtyřmi měsíci, vše proběhlo dle plánu. Má kotníky zatejpované, ale nic ho neomezuje. Bude opět výborný. Pro nás je důležité, že je skvělý střelec, lepší než Haymond. A také super obránce.

Mezi skvělé obránce řadíte Jonese, Johnsona i Pecku. Takže obrana bude vaše velká zbraň?

Ačkoliv v přípravě to tak nevypadalo, tak tomu věřím. Zahraniční hráči a zkušení hráči těm přípravným zápasům nedávají takovou váhu a je to znát hlavně v obraně. Nejsou tak nastavený v hlavě. Furt mi říkají: „Hej kouč, počkej až začne sezona, to bude stoprocentní.“ Tak uvidíme v neděli.

Z pohledu laika vypadá základní pětka Slunety silná - Autrey, Jones, Svejcar, Pecka a Johnson. Ale na lavičce už zbývá z těch opravdu kvalitních hráčů jen Dalibor Fait. Není to málo?

Dalibor bude první hráč z lavičky do rotace. Jeho útočný potenciál je skvělý, trochu ho limituje obrana. On uzavírá tu šestku opor. Pak je pravda, že už to jsou mladší hráči. Tam bych chtěl spoléhat na Martina Davida, který je po zranění už fit. Letos se musí ukázat, když to nepůjde, budeme se muset podívat po jiných variantách. Pak tam je Maděra, Karlovský, Haiblík a Wiesner.

Kdo z nich má nejblíže do té šestky opor? To je těžké. Martin David, Haiblík i Maděra jsou křídelní hráči. Haiblík má z nich nejlepší postavu na basketbal. David je sebevědomí a nebojí se hrát i střílet. Honza Maděra má nejlepší střelu a je dobrý obránce. Ideální by bylo z nich udělat jednoho hráče. (smích) Uvidíme, jak jim to půjde.

Vidíte na nich nějaký pokrok po letní přípravě?

Po sezoně jsem si je vzal a makali jsme. Máme nového kondičního trenéra Pepu Pokorného, který kluky dostal do formy po stránce fyzičky. Vypadají lépe. Snad se to projeví na hřišti.

Váš cíl je dostat se do první osmičky a hrát play off, souhlasíte?

Jsme ambiciózní klub. Zatím nejlepší sezona v Ústí byla v podobě 6. místa, to by bylo krásné vyrovnat. Ale jasný cíl nemáme. Je tu silná čtyřka Nymburk, Opava, Pardubice a Kolín, s ostatními jsem schopni se vyrovnat.

Není vám líto, že Svejcar a Autrey, kteří hrají českou soutěž už několik sezon, stále neumí česky?

Spencer se snaží, chce dostat české občanství. Lamb zase už při cvičeních počítá česky. (smích) Je to pro ně moc těžké. Při basketbale se komunikuje anglicky, což zase bylo pro mne ze začátku moc těžké. Ale pracoval jsem na tom a už mě to nelimituje.

Jsou všichni hráči očkování vakcínou proti covidu?

Jsme všichni očkování. Bylo to naše interní pravidlo, chceme se vyhnout komplikacím. Když jsem na jaře k týmu přišel, začalo padla s covidem řada hráčů.