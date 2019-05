Lukáš Bažant je odchovancem Děčína, působil ale i v Sokolu Pražském či v Ústí nad Labem, které mu předložilo nabídku i loni, když se rozhodl odejít z Děčína. "My už jsme s Lukášem v kontaktu byli, on si ale zvolil zahraniční angažmá, sezónu nakonec dohrával v Ostravě," potvrdil trenér Slunety Antonín Pištěcký.

Nyní už Bažant ústeckou nabídku neodmítl a zaplní tak post vysokého křídla, na kterém mělo Ústí v uplynulé sezóně velké problémy s hráči. "Je schopný hrát i na pozici čtyři, primárně je to ale trojka. Z Děčína má výborné základy kolektivní hry, se svou výškou je schopný pomoct i na doskoku, navíc je velice atletický, takového hráče jsem v týmu chtěl," charakterizoval novou tvář Pištěcký.

Bažant získal s Děčínem i stříbrné medaile, což podle jeho slov patří k zatím nejsilnějším zážitkům v kariéře. V uplynulé sezóně zapsal v průměru přes 23 minut, během kterých střádal zhruba 9 bodů a pět doskoků na zápas.

"Lukáš měl zájem u nás hrát, my jsme stáli o něj, takže jednání byla velice rychlá a korektní," sdělil generální manažer Slunety Tomáš Hrubý. "Pokračujeme v trendu podpisu českých hráčů, ačkoliv to není úplně jednoduché," pokračoval Pištěcký, jenž před nedávnem v rozhovoru pro Deník přiznal, že v příští sezóně by chtěl mít v týmu maximálně tři cizince, z toho jeden bude Spencer Svejcar, který bude v Ústí působit už třetím rokem.

Ústecký celek má tak pro příští sezónu pod smlouvou Michala Šotnara, Ladislava Pecku, Pavla Houšku, Dalibora Faita, Spencera Svejcara, Lukáše Bažanta, Martina Davida a Jana Maděru, jednání probíhají s Davidem Šteffelem. Pokud se obě strany domluví i na pokračování zkušeného pivota, zbudou v kádru Antonína Pištěckého tři volná místa.

Lukáš Bažant:

Ročník: 1989

Výška: 198 cm

Váha: 97 kg

Sezóna 2018/2019, průměr na zápas:

Minuty: 23,4

Body: 9

Doskoky: 4,6

Validita: +9,6