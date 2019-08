Squadra na úvodním tréninku byla pestrá, kromě českých hráčů z loňské sezóny, kteří zůstali pod smlouvou, se do drillu zapojilo i trio noviců (Karlovský, Haiblík, Bažant) a také tři ústečtí dorostenci Bína, Wiesner a Bár. "Po několika jednáních se mi podařilo domluvit se dvěma specialisty, kteří se věnují přípravě fyzické kondice, jíž nám v prvních třech dnech pomohou odstartovat. Jedním z nich je Dan Zach, který zde v minulosti působil a nyní studuje na univerzitě v USA," poodhalil ústecký kouč.

"Fyzička je věc, které se v prvních zhruba třech týdnech budeme hodně věnovat, příprava je totiž letos delší, liga začíná až 5. října, takže času na basketbalové věci bude dostatek," dodal. Herní přípravu už by měli absolvovat i cizinci, kteří se k týmu připojí tradičně o něco později. "Čtyři přátelské zápasy máme domluvené, dva ještě ladíme. Fanoušci se vše dozvědí včas," dodal šéf ústecké lavičky s tím, že zatím není rozhodnutý, zda budou zápasy přístupné veřejnosti, nebo je nechá za zavřenými dveřmi, jako tomu bylo loni.

CHORVATSKÝ DÉMON I TALENTOVANÉ MLÁDÍ

Na finalizaci kádru vedení usilovně pracuje, v uplynulých dnech ale oznámilo několik nových jmen. Prvním je americký rozehrávač Josh Brown, který loni zářil v chorvatském Alkaru. Pětadvacetiletý rodák z Irvingtonu zaznamenal v uplynulé sezóně v průměru 16 bodů, 6 asistencí a 6 doskoků na zápas!

Dalším novým jménem je Johan Haiblík (205 cm, 94 kg, ročník 2000), který přichází na tři roky z Liberce. "Měl více nabídek, o to cennější je, že je právě u nás. Jsme rádi, že podepsal dlouhodobý kontrakt a věříme, že u nás bude rozvíjet svůj talent," řekl pro klubový web generální manažer Slunety Tomáš Hrubý. "Johan přichází na pozici číslo tři, tedy vysoké křídlo, je to mladý talent, který je v širším výběru reprezentace do 20 let. Je to perspektivní hráč s výbornými parametry, uvidíme, jak se mu u nás povede," dodal Pištěcký. "Stále ale ještě hledáme jednoho hotového hráče na tuto pozici, nejspíš jím bude druhý cizinec," přiznal. Třetím, už ale víceméně naturalizovaným hráčem ze zámoří, bude oblíbenec ústeckého publika Spencer Svejcar.

S týmem už trénuje i další obr, podkošový hráč Jan Karlovský (ročník 1999, 200 cm, 105 kg) z Chomutova, jenž ale loni válel v 1. lize za Litoměřice s fantastickými čísly. Za průměrných zhruba 25 minut na palubovce dokázal nasázet 16 bodů, k nimž přidal necelých devět doskoků.

Už v červnu oznámil klub příchod Jakuba Bažanta, naopak kádr opustili Filip Šmíd a David Šteffel. Ústečtí fanoušci se tedy budou mít na co těšit, vyjma přípravných zápasů ale zůstane ještě dva měsíce jejich apetit neukojen. Ligu načne Ústí 5. října v Brně, o čtyři dny později přivítá na své palubovce Olomoucko.

Aktuální kádr Slunety:

Josh Brown

Michal Šotnar

Martin David

Jan Maděra

Spencer Svejcar

Dalibor Fait

Ladislav Pecka

Pavel Houška

Jakub Bažant

Johan Haiblík

Jan Karlovský