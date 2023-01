„S vítězstvím jsem spokojený, horší je to s předvedeným výkonem. V útoku to bylo dobré. Měli jsme ale velké problémy v obraně, kde hráči prostě nedokázali patřičně zatáhnout šrouby. Nemůžeme si myslet, že se soupeř porazí sám. V příštím týdnu se musíme hlavně mentálně vrátit k tomu, co jsme hráli v předchozích zápasech,“ varoval i přes výhru ústecký kouč Jan Šotnar.

„Věděli jsme, že Olomoucko má dobré hráče, kteří se jen nemůžou chytit. Svoji kvalitu v zápase ukázali. Vůbec to nebylo jednoduché utkání, koncovku jsme urvali nějakou zkušeností. Vítěznou sérii neřeším, jdeme zápas od zápasu, zajíci se budou počítat až po honu. Každopádně máme nejlepší tým za dobu, co tady jsem," vyzdvihl své současné spoluhráče kapitán týmu Ladislav Pecka.

Basketbal, KNBL, 19. kolo:

BK REDSTONE Olomoucko - SLUNETA Ústí nad Labem 86:93 (20:27, 44:51, 65:72)

Olomoucko: Vučičevič 19, Kněžević 18, Williams 12, Heinzl 11, Feštr 9, Welsch 7, Moten a Halada po 5.

Ústí: Martin s Hicksem po 20, Pecka 19, Svejcar 16, Nábělek a Johnson po 8, Karlovský 2.

Trojky: 18/5 – 25/7. Trestné hody: 24/19 – 30/24. Doskoky: 36 - 36. Diváci: 203.