„Gratuluji Brnu, mně se ten zápas dneska hrozně těžko hodnotí, protože jsme do toho šli s tím, že chceme vyhrát, bohužel jsme zaspali prvních 22 minut. Pak jsme chtěli hrát, ale už to nestačilo," litoval trenér Ústí Jan Šotnar, jehož tým se rázem ocitá ve svízelné situaci.

Postup do lepší nadstavbové skupiny A1 sice stále má ve svých rukou, ovšem pokud Děčín zvítězí v Kolíně, je jisté, že se Sluneta utká o účast mezi elitou v přímém souboji právě se svým úhlavním rivalem.

Vzájemná výpomoc Severočechů, slaví Slovan i Stadion

„Evidentně těžká domácí prohra, byl to zápas dvou poločasů, začali jsme velmi špatně a ztráceli rychle 15 bodů. Do druhé půle jsme dali daleko víc energie a vrátili se do utkání, ale bohužel to nestačilo, tak se teď musíme dát dohromady a porazit příští týden Děčín,“ řekl druhý nejlepší střelec Slunety Spencer Svejcar.

Ústecký celek čeká před soubojem s Děčínem ještě měření sil v rámci čtvrtfinále Alpe Adria Cupu s Levicemi, to se uskuteční v úterý v 17 hodin ve Sportcentru Sluneta. Ve stejný den nastoupí Válečníci v Kolíně, večer tak bude jasno, zda dostane sobotní zápas ještě jeden speciální náboj.

Basketbal, KNBL:

SLUNETA Ústí nad Labem - Basket Brno 77:82 (16:25 36:51 59:63)

Ústí:: Autrey 23, Svejcar 13, Joseph 11, Pecka 10, Alston a Johnson po 6, Fait 5, Karlovský 3

Brno: Madden a Puršl po 20, Mickelson 12, Marko 10, Půlpán 6, Bálint 5, Nečas 4, Körner 3, Krakovič 2

Trojky: 33/7 – 18/5. Trestné hody: 14/12 – 16/11. Doskoky: 35 - 41. Diváci: 510.