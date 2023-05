Konec sezóny budou dnes od 18 hodin odvracet basketbalisté Ústí nad Labem. Ti přivítají v šestém utkání čtvrtfinále Kooperativa Národní basketbalové ligy Pardubice. Beksa v sérii vede 3:2 na zápasy.

Basketbalisté Sluneta Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

„Vracíme se na domácí palubovku. V předešlém utkání Pardubice ukázaly svoji sílu a jasné nás přehrály. My však uděláme vše proto, abychom si vynutili sedmé, rozhodující utkání,“ řekl před utkáním ústecký trenér Jan Šotnar.

Jeho svěřencům vůbec nevyšlo sobotní páté utkání, v Pardubicích prohráli 71:98 zejména díky hrozivé druhé čtvrtině, kterou ztratili 7:27!

„Poslední utkání nám vůbec nevyšlo, ale tak to zkrátka někdy chodí. Nechali jsme se zaskočit a vlastně po celou dobu jsme nebyli schopni se s tím srovnat, a navíc jsme se nechali přeskákat na doskoku. Doma to zlepšíme a bude to úplně jiný zápas,“ slíbil kapitán Ladislav Pecka. „Věřím, že nás v tom fanoušci nenechají a přijdou nás podpořit v hojném počtu,“ dodal.

Ústí se potýká s marodkou, která ještě přiškrcuje už tak úzkou rotaci. Krom Daileyho je nejistý start také Jana Maděry, který si v pátém utkání vyhodil rameno.