Ústečtí basketbalisté mají slibně rozjetou letošní sezónu a tentokrát neponechávají nic náhodě. I proto přichází na pozici číslo dvě Adrian Rodgers, jenž působil naposledy v lucemburské Spartě Bertrange.

Basketbalisté Sluneta Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Za měsíc osmadvacetiletý rodák z Cartersville v Georgii v USA by měl zvýšit konkurenci na perimetru, kde má Sluneta po zranění Martina Davida mezery. "Není to tak, že by někdo odcházel, naopak, před play-off chceme tým ještě posílit a zvýšit konkurenci tam, kde nás v poslední době trochu tlačí bota," řekl generální manažer klubu Tomáš Hrubý.