"Měli jsme výborný nástup do utkání, od toho se to celé odvíjelo," liboval si po výhře trenér Hradce Králové Lubomír Peterka. "Domácí se z toho nedokázali probrat, byť několikrát vedli, ale nikdy nám nedokázali odskočit," pokračoval v hodnocení průběhu zápasu.

Hradečtí sice v úvodu dotahovali, přesto nakonec ovládli první periodu 27:18. Slunetu ničila především trojková salva Halady a Barace i jednoduché nájezdy Východočechů. Domácí prapor ale držel výtečný Tucker Haymond, jenž už v prvním poločase nastřádal 20 bodů, i proto se šlo do šaten za nerozhodného stavu 40:40.

I po změně stran se hrál vyrovnaný mač, v němž se oba soupeři střídali ve vedení, lídr se měnil celkem osmnáctkrát! Ústečtí si v závěrečné čtvrtině dokonce vypracovali šestibodový náskok, ani to jim ale nakonec nestačilo a v dramatické koncovce padli 83:86. "Rozhodla naše nedisciplinovanost. V obraně jsme dělali hloupé chyby, po ztrátách jsme se nedokázali vrátit a soupeř to trestal. Měli jsme Hradec na lopatě, ale nezvládli jsme to," čišela nespokojenost z domácího lodivoda Jana Šotnara, jenž na lavičce několikrát během oddechových časů hodně zvyšoval hlas.

"Jsem obrovsky zklamaný, protože jsme měli skupinu A2 výborně rozehranou, nicméně jsme bohužel nedokázali vyhrát poslední dva zápasy. Ve Svitavách mě to ani tolik nemrzí, ale dnešní výkon mě štve opravdu hodně. Jediné, co mě těší je, že se chytil Tucker Haymond," dodal k výkonu střelce, který nasázel 35 bodů.

To Peterka byl z ovládnutí spodní nadstavbové skupiny nadšený. "Jsem nesmírně spokojený s tím, že jsme dokázali skupinu A2 vyhrát. Po těch dvou částech jsme sedmí, což je pro nás obrovský úspěch ve třetí sezóně v Kooperativa Národní basketbalové lize. Ačkoliv se pořád potýkáme s nějakými zdravotními problémy, kluci to zvládli, a já myslím, že dnes to je zasloužené vítězství, jelikož jsme většinu utkání vedli."

"Jsme rádi za to, že se nám povedlo zvítězit. Chtěli jsme zde uhrát sedmou příčku, což byl náš cíl. Bylo to ale těžké utkání, Ústí hrálo velice dobře, strašně nás trápil Tucker Haymond, který odehrál vynikající zápas. V kritických chvílích jsme se ale nepoložili, hráli jsme až do konce, a nakonec vybojovali výhru. Věřím, že nás to nakopne a zvládneme i předkolo play-off," souhlasil i hradecký veterán Peter Sedmák.

Sluneta tak ztratila v posledních dvou kolech sedmou příčku, i příležitost rozdat si to o čtvrtfinále v severočeském derby s Děčínem. Ten nakonec vyzve právě Hradec, Ústí čeká druhý východočeský celek, Svitavy. Předkolo začíná už v úterý, kdy zamíří Šotnarův výběr na palubovku Turů, ve čtvrtek se hraje odveta ve Sportcentru Sluneta. Hrají se pouze dva zápasy, dál postoupí celek, který nasbírá v součtu lepší skóre.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, nadstavbová část A2:

SLUNETA Ústí nad Labem - Královští sokoli 83:86 (18:27, 40:40, 65:64)

Ústí: Haymond 35, Pecka 14, Hanes a Autrey 12, Fait 6, Stegbauer 4, Maděra, Rakočevič, Haiblík a David 0

Hradec: Halada 22, Barac 18, Sedmák 17, Peterka 12, Stamenkovič 11, Lošonský 6, Mráz, Kantůrek a Šoula 0

Trojky: 33/10 - 24/10. TH: 16/15 - 11/8. Doskoky: 41 - 35. Bez diváků.