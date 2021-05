Na senzaci nedošlo. Basketbalisté mistrovského Nymburku vyhráli třetí čtvrtfinále v Ústí jasně 93:69 a postoupili do semifinále Kooperativa Národní basketbalové ligy bez ztráty zápasu.

Sluneta Ústí - Nymburk, 3. čtvrtfinále KNBL 2020/2021 | Foto: Sporty Ústí/Karel Dvořáček

Statečně bojující Sluneta se držela do poloviny utkání, třetí čtvrtku však ovládl favorit 23:9 a soupeře odpáral. "Jak už to v utkání s Nymburkem bývá, ať odehrajete špatný nebo dobrý zápas, většinou to nekončí vítězstvím. My ale odehráli dobré utkání, kluci hráli s obrovskou energií. Ačkoliv nám chyběl Gligorije Rakočevič, neprohráli jsme nijak výrazně na doskoku, což byl klíč k tomu, že v první půli jsme drželi se soupeřem krok. Já bych chtěl poděkovat hráčům i realizačnímu týmu a vedení za ty tři měsíce, které jsem tu mohl být, a doufám, že se budeme vídat i nadále," řekl trenér Ústí Jan Šotnar, který převzal tým před nadstavbou a v klubu by měl pokračovat.