Nejvyšší basketbalová soutěž má přestávku, ústečtí košíkáři se ale neflákají. Volný čas vyplňují různě, na derby s Děčínem, které se hraje příští neděli, klub ladí formu i přípravnými zápasy.

Basketbalisté Sluneta Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Téměř na tři týdny se zběsilý kolotoč Kooperativa národní basketbalové ligy zastavil. Pro ústecké basketbalisty to ale neznamená jen odpočinek, ale i přípravu. "Nesmíme si dovolit to, co v loňské sezóně," varoval po posledním ligovém zápase s Pardubicemi kouč Antonín Pištěcký. Sluneta šla do reprezentační přestávky na třetí příčce s bilancí 15 výher a 9 porážek, pak však vyhrála jen dva ze 12 zápasů a musela do předkola. "Do těch dnů volna musíme narvat dobrý odpočinek, zdravotně se vrátit zpátky a především kvalitně potrénovat. Tým je dostatečně silný na to, abychom loňský krach neopakovali," dodal ústecký kormidelník poté, co poslední zápas před přestávkou dohrávalo několik hráčů s virózou či lehčími zraněními.