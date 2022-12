"Věděli jsme, že pokud chceme doma potvrdit roli favorita, tak musíme podat soustředěný výkon," řekl ústecký trenér Jan Šotnar, jehož tým vedl po poločase o tři body a po třech čtvrtinách o deset.

Nejlepším střelcem domácích byl pointguard Tony Hicks, autor 22 bodů.

„Já jsem hrozně rád za toto vítězství, protože se nerodilo lehce a je to jedno z těch ošklivých vítězství. Nás po utkání v Kolíně sklátila chřipka a teprve včera jsme byli kompletní na tréninku, celkem pět hráčů bylo nemocných a dnes to bylo znát, ale o to je to vítězství cennější, hráli jsme relativně koncentrovaně a máme třetí vítězství v řadě a jedeme do Hradce Králové a doufám, že v tom budeme pokračovat,“ uvedl Šotnar.

„Pro nás dobrý zápas, chtěli jsme udržet momentum z posledních utkání, věděli jsme, že musíme nastoupit s velkou intenzitou, měli jsme dost nemocných hráčů, ale chtěli jsme vyhrát a nějak jsme to vybojovali,“ uvedl z domácí hráčské kabiny Delvon Johnson.

„V první řadě gratulace domácím k vítězství, naprosto zaslouženě. U nás se můžeme bavit jen o tom, že jsme nedokázali zastavit domácí na obranné polovině. Domácí měli spoustu útočných doskoků a dali 20 bodů z druhých šancí, v podstatě hráči neplnili v prvních 27 minutách to, co jsme si řekli na předzápasovém tréninku, nechali dělat přesně ty hráče to, co jsme řekli, že je nemají nechat dělat, takže možná to příště otočím, možná je to moje chyba, protože jsem jim řekl, že Svejcar střílí trojky, to bohužel nikdo neví, tak ji vystřelil 10. Bohužel jsme si to dnes prohráli sami na obranné polovině, když dostanete 94 bodů, tak nemůžete vyhrát," prohlásil hostující trenér Pavel Beneš.

Martin Kheil, hráč Slavie, přiznal, že zápas pro jeho tým nezačal dobře. „Pro nás to utkání nezačalo dle našich představ, hlavním důvodem byly útočné doskoky, nám se nedařilo odstavit hlavně Delvona Johnsona. Z celkového pohledu si soupeř zasloužil vyhrát víc, protože hrál dravěji a dávali hodně střel, což je hlavně naší vinou, protože jsme jim nechávali hodně volných střel. Prostě to nedopadlo dle našich představ a na příští zápas se musíme připravit lépe.“

NBL, 15. kolo:

Sluneta Ústí nad Labem - SK Slavia Praha 94:78 (27:20, 50:47, 74:64)

Body: Hicks 22, Svejcar 21, Pecka 13, Johnson 11, Dailey 10, Karlovský a Martin 6, Nábělek 2 - Dworsky 25, Kheil 14, Pumprla R. 12, Pumprla P. a Rožánek po 8, Bernáth 7, Jelínek 4. Trojky: 27/10 – 23/8. Trestné hody: 27/22 – 15/10. Doskoky: 44 - 31. Osobní chyby: 22 - 21. Diváci: 849.