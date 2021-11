Ačkoliv výsledek tentokrát naznačuje, že šlo o jednoznačnější duel, než ve středu v Chorvatsku (75:74), opak je pravdou. Severočeši zlomili svého soka až v závěrečné čtvrtině, spokojený nebyl ani trenér Jan Šotnar.

„Zápas se mi hodnotí velice těžko. Myslím, že jsme předvedli jeden z nejhorších letošních výkonů. Připomnělo mi to první utkání s Hradcem Králové, chvílemi to vypadalo, že ani neumíme hrát basketbal,“ nebral si servítky. „Ve srovnání se duely s USK Praha či Pardubicemi, nebo i poté, co jsme předvedli ve dvojzápase na Balkáně, to byl propadák, naštěstí nás to nestálo výsledek.“

„Těžké utkání. V prvním poločase to bylo hodně vyrovnané, soupeř dával po našich ztrátách spoustu jednoduchých košů,“ přidal svůj pohled po utkání domácí Lamb Autrey s odkazem na 21 ústeckých ztrát. „Ve druhém poločase jsme se ale zlepšili, dokázali jsme si vypracovat otevřené střely, což nám nakonec zajistilo vysoké vedení. Nebyla to nejhezčí výhra, ale po dlouhé cestě v posledních dnech je splnění cíle v podobě postupu do vyřazovací fáze něco, na co můžeme být hrdí. Děkujeme také fanouškům, kteří dorazili,“ uzavřel s nadšením.

Právě vlastní fanoušci Slunetě, která odehrála za poslední měsíce jen tři domácí zápasy, chyběli. Nyní si jich ústecký tým užije do sytosti. Už ve čtvrtek přivítá v ligovém duelu Pardubice (18.00), v neděli Jindřichův Hradec, v úterý pak uzavře skupinu AAC s Lublaní. Následují ještě ligové mače s Kolínem a Nymburkem.

Basketbal, Alpe Adria Cup, skupina D:

Sluneta Ústí nad Labem - Škrljevo 81:60 (20:11, 39:33, 56:50)

Ústí: Fait 18, Pecka 14, Svejcar 12, Bohuslav 9, Johnson a Alston 8, Autrey 7, Karlovský 3, Haiblík 2, Wiesner 0

Škrljevo: Barnjak 14, Jelenkovič 10, Vrgoč a Stojanovič 8, Vučič a Hortman 7, Rajčič, Cosič a Sajin 2

Trojky: 26/12 - 21/4. TH: 18/15 - 17/12. Doskoky: 41 - 30. Diváci: 305.