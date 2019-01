Ústí n. L. - Basketbalisté ústecké Slunety odčinili dvě porážky. I přes řadu překážek zdolali Brno 86:78.

Basketbalové utkání Ústí nad Labem a Svitavy. | Foto: Deník / Karel Pech

Svěřence trenéra Antonína Pištěckého čekal ve 21. kole Kooperativa Národní basketbalové ligy nelehký úkol. Do Ústí totiž dorazilo rozjeté Brno, které se, mimo jiné výhrou nad Opavou, aktivně přihlásilo do boje o nadstavbovou skupinu A1. Jistotu účasti v ní by mu dala výhra v severočeské metropoli a ústecký celek tak čekal tuhý boj.

Ústecký lodivod navíc zapracovával do hry dvě nové tváře, mladíka Faita a Američana Martina, k tomu mu kádr skolila viróza. "David Šteffel zůstal s antibiotiky v posteli, s chřipkou se prali i ostatní hráči. Do týmu jsme navíc zapracovávali dva nové hráče, takže uplynulý týden byl velice zajímavý," potvrdil domácí trenér.

Ačkoliv mělo Brno lepší úvod, Ústí začalo od konce první čtvrtiny diktovat tempo hry a poločasové vedení o 11 bodů nenasvědčovalo žádnému vážnějšímu dramatu. Jenže hosté se po přestávce zvedli, ve třetí čtvrtce nastříleli 27 bodů a ústecké vedení se smrsklo na pouhé čtyři bodíky.

"Hned po zápase s Olomouckem jsme se začali bavit o obraně, protože jsme dvakrát dostali stovku. Už od začátku zápasu bylo jasné, že nám Brno nedá nic zadarmo. My jsme naštěstí zahráli skvělou druhou čtvrtinu, s kterou jsem spokojený a díky tomu jsme si odskočili na 11 bodů," hodnotil Pištěcký. "Bohužel hned následovala šílená 3. čtvrtina, kdy mě soupeř donutil opět sahat do sestavy, já chtěl dnes střídat vícero hráčů, bohužel to nešlo. Utkání bylo jako na houpačce a z mého pohledu to bylo ve chvíli, kdy jsem vystřídal základní sestavu," postěžoval si.

I přesto však nakonec Sluneta dokázala v závěrečném dějství navázat na střeleckou produktivitu a především díky skvělým výkonům Svejcara a Wallace nakonec dotáhla utkání do vítězného konce. "Vítězství je to nejdůležitější. Za něj jsem moc rád," oddechl si šéf ústecké lavičky. "Teď nás čeká derby v Děčíně a pak skupina A1, takže 15 zápasů s těmi nejlepšími soupeři a my se na to musíme sakra dobře připravit," přidal na závěr důrazné varování.

"Bylo to velice zajímavé utkání, ve kterém to bylo nahoru dolu. My měli špatnou druhou čtvrtinu, druhý poločas už od nás byl o hodně lepší. Nejsem spokojen s obranou střelců, ale všeobecně jsem na své hráče hrdý za to, jaký pokrok udělali během posledních dvou měsíců. Věřím, že vyhrajeme poslední zápas a postoupíme do skupiny A1, abychom získali další zkušenosti s těžšími soupeři. Gratuluji Ústí a doufám, že si tuto sezónu zahrajeme další dva zápasy," zhodnotil trenér Brna Christianos Chougkaz.

Basketbal, KNBL, 21. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - egoé Basket Brno 86:78 (19:19 44:33 64:60)

Body domácí: Wallace 22, Svejcar 19, Šotnar 16, Houška 15, Pecka 6, Martin 4, Wisseh a Fait po 2

Body hosté: Keely 22, Geiger 18, Nehyba 12, Kereselidze 10, Stegbauer 7, Roby 5, Pumprla a Vašát po 2

Trojky: 25/12 – 26/12

Trestné hody: 12/8 – 14/12

Doskoky: 39 - 33

Osobní chyby: 18 - 16

Diváci: 815