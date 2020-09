Sluneta určitě neposílila, basketbalisté Ústí budou muset probudit mladé naděje

/ZAOSTŘENO/ V basketbalových kruzích se od začátku nejvyšší soutěže mužů skloňuje, že ústecká Sluneta výrazně posílila a mohla by letos atakovat semifinále ligy. Po posledním duelu na Folimance, kde Sluneta prohrála s USK, to zmínil i trenér domácích Dino Repeša: „Očekávali jsme těžké utkání s těžkým soupeřem, který opravdu investoval do většího posílení kádru.“ Je to opravdu tak?

Foto: Deník