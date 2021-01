Zápasů, které ústecká parta letos nezvládla, bylo dost. Stačí si vzpomenout na zbytečnou trojku v závěru doma s Opavou (94:96), na promrhaný dvanáctibodový náskok ve čtvrté čtvrtině v Děčíně, na dvě těsné prohry s USK Praha…

Každý ze zmíněných zápasů ukázal, že tým má občas výpadky v koncentraci, které v posledních týdnech nabírají na intenzitě. Bezkrevný výkon s energickým Brnem, odevzdaný výkon v Hradci Králové a naposledy totální propadák doma s Kolínem. Po něm už to vedení celku, který má ambice skončit do šestého místa, nevydrželo, a bouchlo do stolu.

"Do konce základní části musíme vyhrát tři zápasy, jinak musím vyvodit výsledky," prohlásil rezolutně generální manažer klubu Tomáš Hrubý. Ten soptil už během zápasu, v jednu chvíli, kdy Kolínští znovu snadno pronikli ústeckou obranou a dali jednoduchý koš, dokonce vyskočil ze své tradiční pozorovatelny v rohu pod časomírou téměř až do hřiště a celý tým pořádně sepsul. "Nenaplňujeme cíle, které jsme před sezónou vytyčili, a jde to za hráči, ale i za trenérem," měl krátce po utkání jasno o vinících.

CHYBÍ HOUŠKA?

Je pravda, že Slunetě v posledních duelech chyběli zraněný kapitán Spencer Svejcar i mozek ofenzivy Michal Šotnar. Co však týmu chybí ještě víc je osobnost. Lídr, který by kabinu v momentě, kdy nefunguje téměř nic, srovnal a znovu nakopl. Tuhle roli měl v minulosti Pavel Houška, persona s nepřebernými zkušenosti a respektem, který vůči němu měli i největší ústecké hvězdy. Jenže ústecká ikona už si užívá sportovní důchod a zdá se, že nahradit ji se v tomto směru zatím nepodařilo.

Ostatně, za vše hovoří i statistiky jednotlivců. Co se bodového průměru týče, v elitní desítce mají své zástupce nejen Pardubice (2. Vyoral) či USK Praha (7. Sehnal), ale i pomalu se zvedající Děčín (3. Šiška), či Ostrava, Hradec Králové nebo Olomoucko. Jen tak mimochodem - statistice kraluje opavský dirigent Šiřina, i proto Slezané na čele prohání s jedinou porážkou Nymburk. A kupříkladu sobotní přemožitel Slunety, který se nečekaně vyhřívá na čtvrté příčce, má mezi dvanácti nejlepšími hned tři zástupce (4. Číž, 11. Skinner, 12. Wallace).

Dle očekávání nejlepšími ústeckými borci jsou dvě nejvýraznější zahraniční akvizice - kapitán Svejcar a zvučná předsezónní posila Lamb Autrey, jenže… Svejcar je až jedenadvacátý, Autrey dokonce osmadvacátý! A třeba Ladislav Pecka, jenž před čtyřmi a půl lety udivil 42 body a 20 doskoky v zápase proti Svitavám, načež si ho ústecký klub po skvostné sezóně pojistil dlouhodobou smlouvou, je až na 41. příčce. Přitom v loňské sezóně squadra kouče Pištěckého zastoupení v elitní desítce měla. Ano, hádáte správně, byl jím Pavel Houška.

"Stavíme trochu jiný tým, naše síla bude jinde než pod košem," sliboval před sezónou Pištěcký, když se mu na perimetru sešly dva zmínění výteční střelci. Jenže jako by stále nefungovala souhra, chemie. Výkony často vypadají, jako by hráčům chyběla chuť, snaha, motivace. Teď jde do tuhého. Ústí má před sebou měsíc, během kterého může doutnající požár udusat, ale také se pořádně popálit.

KLÍČEM JE OLOMOUCKO A DĚČÍN

Trio zápasů, k němuž se nejspíš vedení upíná, je nasnadě. Dva duely s trápícím se Olomouckem, a domácí derby s Děčínem. Zejména výhra v ožehavé konfrontaci o krále severu, která přijde hned po rychlém dvojzápase s Olomouckem, by mohla tým znovu nakopnout, což by mohlo pomoci i k případnému postupu v poháru přes USK Praha v závěru ledna. Pokud však Ústečtí klopýtnou, čeká je pořádná fuška. V posledních dvou kolech totiž vyrazí na palubovku rozjetého Brna, v závěru přivítají doma takřka neporazitelný Nymburk.

Alfou a omegou bude pochopitelně uzdravení Šotnara se Svejcarem, kteří si sice před zápasem s Kolínem střihli rozcvičku a na lavičce byli v dresu, do utkání však nezasáhli. Důležité také bude, aby se Antonínovi Pištěckému, jenž je považovaný za výborného trenéra, povedlo rozdmýchat jiskru, kterou v sobě aktuální ústecký tým rozhodně má. A v neposlední řadě bude Sluneta potřebovat, aby každý z hráčů přidal do mozaiky svůj střípek, minimálně co se bojovnosti a nasazení týče.

Karty jsou rozdány jasně - Sluneta drží v tuto chvíli s bilancí sedmi výher a deseti porážek poslední, tedy osmou, postupovou příčku do nadstavbové skupiny A1, ovšem s horší vzájemnou bilancí s Děčínem, který je devátý. Na dostřel má i sedmé Pardubice (8-11), s nimiž má lepší vzájemné zápasy, a také šestý Hradec Králové (8-10), který ale musí kvůli horší bilanci bodově překonat. Mrazivý leden se tak pro severočechy stane nečekaně žhavým měsícem.

Zbývající program Slunety a nejbližších konkurentů:

SLUNETA:

Ústí - Olomoucko, Olomoucko - Ústí, Ústí - Děčín, Brno - Ústí, Ústí - Nymburk

DĚČÍN:

Nymburk - Děčín, USK - Děčín, Ústí - Děčín, Děčín - Svitavy, Kolín - Děčín

HRADEC KRÁLOVÉ:

Opava - Hradec, Hradec - Kolín, Pardubice - Hradec, Hradec - Olomoucko

PARDUBICE:

Pardubice - Opava, Pardubice - Hradec, Ostrava - Pardubice

PRŮBĚŽNÁ TABULKA KNBL:

Tým (výhry-prohry), vzájemná bilance z pohledu Ústí

1. Nymburk (16-1), horší

2. Opava (14-1), horší

3. USK Praha (10-6), horší

4. Kolín (9-7), horší

5. Brno (8-8), po prvním zápase Ústí -10

6. Hradec Králové (8-10), horší

7. Pardubice (8-11), lepší

8. Ústí nad Labem (7-10)

9. Děčín (7-10), po prvním zápase Ústí -1

10. Svitavy (7-11), horší

11. Ostrava (5-12), lepší

12. Olomoucko (2-14), zatím bez vzájemných zápasů

*V základní části se hraje 22 zápasů, nejlepších osm týmů postoupí do nadstavbové skupiny A1, kde se utkají každý s každým doma-venku o šest příček pro play-off a dvě místa do předkola. Zbylé čtyři celky hrají dvakrát každý s každým doma-venku skupinu A2 o zbylá dvě místa do předkola. V případě stejného bodového zisku rozhodují vzájemné zápasy.