První díl ze vzájemného dvojzápasu pojaly oba celky až netradičně ofenzivně. Už v první čtvrtině padlo v součtu 53 bodů, defenzivy se příliš nevyznamenávaly defacto po celé utkání. Prim naopak hrály útoky, oba soupeři zaznamenali přes 90 bodů, a to i přesto, že domácímu týmu byl vyloučen jeden ze stěžejních hráčů Delvon Johnson, a naopak Ústečtí trefili pouhé tři ze sedmnácti trojek.

Svitavy drželo tradičně silné trio Marko, Slezák, Svoboda, které si připsalo dohromady 58 bodů. Naopak příliš nezazářily Američané Pinkston a Johnson, druhý jmenovaný byl dokonce po nesportovním chování z kraje druhého poločasu vyloučen.

To Sluneta se mohla tradičně spolehnout na cizince. Nejlepším šutérem byl opět Lamb Autrey, který k 25 bodům přidal 11 doskoků a 9 asistencí, a jen těsně mu tak unikl triple-double (dvouciferné zápisy ve třech ofenzivních dovednostech). Po dvou nepovedených duelech předvedl dominanci pod košem srbský obr Gligorije Rakočevič (21 bodů, 8 doskoků), své odvedli i DJ Hanes a Tucker Haymond. Enklávu cizinců doplnil 11 body také kapitán Ladislav Pecka.

"Hráli jsme velice disciplinovaně, rozhodně víc, než domácí," hodnotil vydřenou výhru ústecký trenér Jan Šotnar. "Cením si našeho výkonu na útočné polovině, kde jsme dokázali dát 93 bodů i přesto, že nám vůbec nepadaly střely z dálky. Skvělý výkon předvedl Lamb Autrey, ale podpořili ho i další," nechtěl velebit jen největší ústeckou hvězdu. "Dařila se nám hra z dolního postavení, kdy jsme dostávali míče na naše dlouhé hráče, nebo předváděli úspěšné nájezdy do koše. Trochu mě mrzí, že jsme sami tolik košů inkasovali, ale vzhledem k tomu, že domácí trefili třináct trojek, se to dá akceptovat," pokrčil rameny.

I přes vítězství na palubovce favorita si musí dát Sluneta doma pozor. V novém systému předkola totiž nevede 1:0 na zápasy, ale v domácí odvetě bude hájit dvoubodový náskok, skóre z obou zápasů se totiž sčítá. Přesto si ústecký lodivod vítězství nesmírně cenil. "Pokud se nepletu, tak je to historicky první výhra Slunety na této palubovce. Navíc my sem jeli s cílem uhrát zde výsledek, který by nám ještě umožňoval se doma poprat o postup, což jsme splnili," neskrýval nadšení. "Chvílemi to vypadalo, že bychom si mohli odvézt i vyšší náskok, nicméně jakékoliv vítězství na palubovce Turů je úspěch."

A jak vidí šance do odvety? "Doma jsme silní, dvakrát jsme v naši hale Svitavy porazili. A navíc věřím, že teď máme i hlavy víc nahoře, než soupeř," odtušil. Zda budou tyto aspekty Severočechům stačit se uvidí ve čtvrtek, start ve Sportcentru Sluneta je v 18 hodin.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, předkolo play-off, 1. zápas:

DEKSTONE Tuři Svitavy - SLUNETA Ústí nad Labem 91:93 (25:28, 49:48, 68:75)

Body domácí: Svoboda 25, Marko 17, Slezák 16, Bujnoch 11, Welsch, Sehnal a Pinkston všichni po 5, Johnson 4, Sehnal 3

Body hosté: Autrey 25, Rakočevič 21, Haymond 13, Pecka a Hanes po 11, Fait 6, Haiblík 4, Maděra 2

Trojky: 38/13 – 17/3. Trestné hody: 26/20 – 24/20. Doskoky: 34 - 38. Osobní chyby: 22 - 22. Hráno bez diváků.

Odveta: 22. dubna, 18.00, Ústí nad Labem