"Ve třetí čtvrtině jsme kondičně úplně odpadli, domácí na nás neustále vyvíjeli tlak a poté chodili do rychlých protiútoků, na což jsme nedokázali reagovat," nešetřil kritikou.

"S takovými čísly v útoku se vyhrát prostě nedá. Přitom si myslím, že vstup do zápasu jsme měli dobrý a prvních 18 minut jsme byli dokonce lepší, než domácí. Bohužel se nám nepovedlo odskočit na výraznější rozdíl, za což mohly naše chyby v obraně a také mizerná střelba, a pak nám utekly dvě minuty v závěru první půle," smutnil po utkání ústecký trenér Jan Šotnar.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.