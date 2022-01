Sluneta ztratila zápas v úvodu třetího dějství, kdy se náskok Beksy vyšplhal téměř až na 20 bodů, a za prvních pět minut tohoto hracího období zaznamenali jediné body pouze mladík Karlovský a Pecka. Ostatně právě výkon těchto dvou českých hráčů budiž jediným světlým momentem na celém zájezdu svěřenců Jana Šotnara na východě Čech.

Ani tři Karlovského bloky, zejména v konfrontaci se zkušeným Švrdlíkem, šest bodů a dvě asistence ale nedokázaly vylepšit mdlý výkon Ústí, které nedokázal probudit zvýšeným hlasem při jednom z oddechových časů ani kouč Šotnar.

„Hlavních příčin porážky musím vyjmenovat víc. Samozřejmě doskok, kde nás Pardubice zničily, pak asistence, domácí hráli výborně týmově," nebral si po prohře servítky ústecký kouč. "Dále je to spěšnost střelby, počet bodů z rychlých protiútoků… Hlavní věc ale byla energie. Pardubice šly od první minuty pro vítězství, my jsme se jim vyrovnali jenom v určitých pasážích, to byl klíč k tomu, že dnes domácí vyhrály.”

„Určitě nám chybělo několik bodů od našich klíčových hráčů, jako jsou Lamb Autrey, Spencer Svejcar, Delvon Johnson. Všichni hráli svoje minuty, ale prostě se nedařilo, Pardubice je měly skvěle přečtené. Pozitivní je, že jsme se nepoložili, když to bylo o 19 bodů, bojovali jsme a vrátili jsme se na 7 bodů, ale pak už se zápas vyvíjel, jak se vyvíjel, a dopadl, jak dopadl," přidal pohled na nepodařené utkání Jan Karlovský.

Sluneta tak poprvé v letošní sezóně padla a Pardubicemi, šanci napravit ospalý výkon bude mít v úterý od 19 hodin, kdy nastoupí k prvnímu čtvrtfinálovému duelu Alpe Adria Cupu v Levicích. Následně ji čeká 5. února výjezd do Hradce Králové, 9. února je na programu odveta s Levicemi.

Basketbal, KNBL, nadstavba A1, 1. kolo:

BK Pardubice - SLUNETA Ústí nad Labem 91:68 (22:23 44:36 62:55)

Body domácí: Vyoral 23, Pekárek 14, Šafarčík a Vranković po 13, Walton 12, Burda a Henry po 5, Švrdlík 4

Body hosté: Pecka 16, Autrey 11, Svejcar, Johnson a Alston všichni po 8, Fait a Karlovský po 6, Haiblík 5.

Trojky: 28/10 – 24/6. Trestné hody: 23/15 – 9/8 Doskoky: 42 - 30. Diváci: 1 000.