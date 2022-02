„Ze začátku to nebyl moc ofenzivní zápas. Naštěstí jsme se dokázali chytit dřív, především díky tomu, že jsme dali velký počet trojek. Mnoho hráčů se zapojilo a díky tomu jsme se na konci oddálili na dostatečný rozdíl," hodnotil nejmladší člen ústeckého kádru Matěj Wiesner, jenž si na konci zápasu připsal další minuty i body v nejvyšší soutěži.

OBRAZEM: Svarog zvládl derby proti oslabenému Rapidu

„Utkání se muselo líbit zejména divákům, protože padlo okolo 200 bodů. My jsme měli skvělý den v útoku, což potvrzuje naši stoupající formu. Ale sám jsem nečekal, že jsme schopni takovýmto způsobem „explodovat“. Co nám nevycházelo v minulých utkáních v útočné fázi, tak dnes nám vyšlo vše, na co jsme sáhli, hlavně v poslední čtvrtině. Jsme za tohle vítězství velmi rádi,” doplnil trenér Jan Šotnar.

Ústí poskočilo na 5. příčku, liga pokračuje po reprezentační přestávce 3. března, Sluneta přivítá Opavu.

Basketbal, KNBL nadstavba A1:

Královští sokoli - SLUNETA Ústí nad Labem 91:113 (20:26 44:55 72:83)

Hradec: Sedmák 23, Pešaković 13, Škranc, Pavlović a Šoula všichni po 12, Peterka 11, Vujović 6, Stamekovic 2

Ústí: Autrey 30, Pecka 29, Svejcar 22, Johnson 9, Fait 7, Joseph a Haiblík po 5, Karlovský 4, Wiesner 2.

Trojky: 26/11 – 32/16. Trestné hody: 16/17 – 9/11. Doskoky: 26 - 39.