PLAY-OFF

PŘEDKOLO (na 2 vítězství)

9.4. Hradec Králové – Děčín (a USK Praha – Ostrava)

11.4. Děčín – Hradec Králové (a Ostrava – USK Praha)

případně 13.4. H. Králové – Děčín (a USK Praha – Ostrava)



ČTVRTFINÁLE (na 4 vítězství)

Hraje se ve dvou dvojicích, termíny jsou:

1) 15. a 16.4., 19. a 20.4., 23.4., 26.4., 28.4.

2) 17. a 18.4., 21. a 22.4., 25.4., 27.4., 29.4.

„Od počátku jsme nebyli v zápase. Opava v pěti útočila a v pěti bránila. U nás byl v obraně vždy minimálně jeden hráč mimo koncept. Výsledek je vzhledem k výkonu ještě přijatelný,“ shrnul stručně nepovedené utkání trenér Ústí nad Labem Jan Šotnar.

Toho ale těší, že jeho tým čeká ve čtvrtfinále duel s Kolínem. „Věříme si na něj,“ předeslal i přesto, že sérii začnou doma Medvědi. Oba týmy ale dokázaly ve vzájemných měřeních sil letos jednou zvítězit na své i soupeřově palubovce.

Děčín doplatil na nepovedenou třetí část, v níž inkasoval 35 bodů. „Utkání se hodnotí velmi těžko, jelikož jedna nepovedená čtvrtina nás stála zápas. Ten ukázal, na čem máme pracovat. Ostrava si za svůj výkon vyhrát zasloužila. My teď máme pár dní na to potrénovat a připravit se na předkolo play-off. Doufám, že náš zdravotní stav se bude zlepšovat a nastoupíme v co možná nejsilnější sestavě,“ řekl kouč Válečníků Tomáš Grepl.

Jeho svěřence čeká souboj o čtvrtfinále, jehož start je už v sobotu. Také Greplův výběr začíná na hřišti soupeře.

Basketbal, KNBL, nadstavba:

Opava – Ústí nad Labem 105:87 (39:22, 62:40, 82:58)

Opava: Markusson 18, Klečka, Slavík a Zbránek 13,Švandrlík a Kouřil 11, Gniadek 10, Šiřina 9, Jurečka 7

Ústí: Spencer 23, Joseph 19, Autrey 18, Karlovský 9, Johnson 8, Fait a Pecka 5, Gabriel a Wiesner 0.

Trojky: 31/13 – 21/11. TH: 11/10 – 8/8. Doskoky: 32 – 28. Diváci: 727.



Ostrava – Děčín 92:86 (17:21, 39:37, 74:59)

Nejvíce bodů: Radukič 31, Antonio 18, Vann 16 – Šiška 17, Alston 13, Osaikhwuwuomwan 11.