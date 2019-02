Ústí n. L. - Basketbalisté Ústí nad Labem už znají kompletní rozpis nadstavbové skupiny A1. Na basket se bude v Ústí chodit výhradně ve středu.

Basketbalové derby Ústí nad Labem - Děčín. | Foto: Deník / Karel Pech

Po dohrání základní části Kooperativa národní basketbalové ligy už je jasné, kteří soupeři do Ústí přijedou v rámci nadstavbové části. Sluneta skončila šestá, bodově je na tom však stejně, jako čtvrté Pardubice a páté Olomoucko.

Letos by se do lepší skupiny A1 probojovala i kdyby do ní postupovalo pouze šest celků, jako loni. Nový hrací systém však posílá do silnější skupiny hned osmičku týmů, kteří se utkají každý s každým doma-venku. Zbylá čtveřice hraje každý s každým dvakrát doma venku ve skupině A2.

V "ústecké" skupině je pochopitelně suverénní Nymburk, Pardubice, Svitavy, Olomoucko a Opava, fanoušci si užijí další dvě derby s Děčínem. Osmým týmem se stalo v posledním kole základní části Brno. Horší skupinu si zahrají USK Praha, Ostrava, Kolín a Hradec Králové.

Prvních šest celků z A1 projde přímo do play-off, sedmý a osmý tým bude muset do předkola, kde vyzve 9. a 10. tým, tedy dva nejlepší z A2. Ústí má zatím na šesté příčce náskok tří výher na sedmou Opavu.

NA BASKETBAL V ÚSTÍ VE STŘEDU

Sluneta začne nadstavbu tam, kde skončila základní část, tedy v Děčíně. O tom, že dvě derby na děčínské půdě se odehrají v rozmezí pěti dnů, bylo rozhodnuto už minulý týden kvůli televiznímu duelu. Ve středu od 17.00 se tak rozehraje další derby, tentokrát před kamerami ČT Sport.

Doma se Ústí představí poprvé 13. února, kdy vyzve Olomoucko, následovat bude reprezentační přestávka. Sluneta hraje doma výhradně ve středu, výhodu domácího prostředí však bude mít v posledním kole, kdy přivítá Svitavy.

Z dalších taháků stojí za zmínku 6. března, kdy severočeské metropole zavítá podruhé mistrovský Nymburk, o 14 dní později (20. března) se půjde na derby v Ústí. Možná jeden z klíčových soubojů sehraje Ústí na domácí palubovce tři kola před koncem, 3. dubna bude hostit Opavu.

Nadstavbová část skončí 10. dubna, předkolo play-off začíná o dva dny později. Čtvrtfinále vypukne 19. dubna, nový mistr bude znám nejpozději na začátku června.

Nadstavba A1, zápasy Slunety:

6.2. Děčín – Ústí

13.2. Ústí – Olomoucko

2.3. Brno – Ústí

6.3. Ústí – Nymburk

9.3. Opava – Ústí

13.3. Ústí – Pardubice

16.3. Svitavy – Ústí

20.3. Ústí – Děčín

23.3. Olomoucko – Ústí

27.3. Ústí – Brno

30.3. Nymburk – Ústí

3.4. Ústí – Opava

6.4. Pardubice – Ústí

10.4. Ústí – Svitavy