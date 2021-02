Tým Antonína Pištěckého se defacto od úvodu letošního ročníku potýká se spoustou zranění. Po operaci kolene je mladík Bár, v průběhu sezóny absentovali také Šotnar či Fait, hned čtyři zranění (například i zlomený nos) měl podkošový obr Rakočevič. Navíc už od 3. kola limitovaly zdravotní problémy Spencera Svejcara, který, jak se později ukázalo, má utržený vaz v kotníku a v polovině ledna zamířil na operaci domů do USA.

Ústecký celek už na tiskové konferenci, kde informoval o předčasném rozvázání kontraktu se svým kapitánem, informoval, že se bude snažit najít náhradu, což je ale během současné situace nesmírně těžké. I proto připustil, že by mohl sezónu dohrát s mladými hráči, kteří nyní musí dokázat, že na nejvyšší soutěž mají.

Přesto nakonec vedení Slunety našlo hráče, který by splňoval trenérovy požadavky. "Jednali jsme s ním i s jeho agentem, ale nakonec k dohodě zkrátka nedošlo," přiznal Hrubý. "Příchod někoho nového stále úplně nezavrhujeme, ale těch hráčů, o které bychom opravdu měli zájem a dokázali by nám pomoci, na trhu skutečně moc není. Budeme to ještě řešit s trenérem, ale v tuto chvíli není nereálná ani varianta, že to skutečně dohrajeme s mladými českými hráči," dodal.

ROZHODNE SE O PAUZE

Tuto možnost připustil před odletem Svejcara i sám Pištěcký, ovšem pod podmínkou, že by se mu vyprázdnila marodka. Toto přání se mu ale nyní plní, i poslední lazar Fait už byl ve středečním pohárovém zápase na USK v dresu alespoň na lavičce. "Myslím, že po zápase s Brnem (v sobotu, pozn. autora) bychom mohli mít jasno. Pak máme ještě Nymburk, a pak nás čeká díky reprezentační přestávce a Final 8 poháru delší pauza," uvedl Hrubý. Jeho tým bude hostit Nymburk 6. února, nadstavbová část se rozjede až o osmnáct dnů později.

To by mohla být skvělá příležitost pro zapracování nového cizince, který by se musel sehrát s týmem a naučit se útočné i obranné systémy. Stejně tak by to ale mohla být ideální doba na doléčení šrámů. Přeci jen ani jména jako Autrey, Pecka, David nebo Stegbauer, či již zmínění Šotnar, Fait nebo Rakočevič, nejsou úplně k zahození. Navíc i Maděra, Haiblík nebo Karlovský dokáží podat solidní výkony, zahrát dokáže i zatím nepříliš výrazný rozehrávač Hanes.

"Upřímně v tuto chvíli sám nevím, ke které možnosti jsme blíž. Stále máme ty nejvyšší cíle a ambice, takže určitě nechceme sezónu jen tak zabalit," zdůraznil šéf Slunety. Ten už dříve přiznal, že po odchodu Svejcara možná lehce opadne tlak na umístění v elitní šestce, i tak ale na severu Čech nic nevzdávají. "Uvidíme, pro jakou možnost se nakonec rozhodneme, ale pořád platí, že chceme uhrát co nejlepší pozici pro předkolo play-off a ve čtvrtfinále se pak vyhnout Nymburku, protože všichni víme, že s ním by to asi byla vražda."

ULTIMÁTUM? TO ZŮSTANE V KABINĚ

Vytyčený cíl, bez ohledu na výsledky druhé předkolové dvojice, Slunetě zajistí pouze sedmá příčka, potřebuje proto každou výhru. Po domácím propadáku s Kolínem bouchlo vedení klubu do stolu a dalo týmu jasný cíl - do konce základní části alespoň tři výhry, nebo bude zle.

Sluneta zatím zvládla pouze jedinou, uspěla na palubovce Olomoucka. Jen těžko lze čekat, že by zdolala Brno i Nymburk, vypadá to tedy, že cíl Pištěcký a jeho svěřenci nesplní. Jaký tedy bude trest? "Nenazýval bych to úplně ultimátem. Nastavili jsme si nějaké cíle, které nám měly pomoci se vyhrabat z krize, v níž teď jsme. Podařilo se nám jednou porazit Olomoucko, nepovedlo se nám porazit Děčín, teď se kluci musí poprat v Brně. Pak si to vyhodnotíme a zařídíme se podle toho, ale výsledky zůstanou v šatně, to je věc klubu," odmítl manažer sdělit podrobnosti.

Už dříve ale prozradil, že je připravený podržet ve funkci trenéra Pištěckého. Boj o co nejlepší pozici do play-off začne pro Ústí už v sobotu v Brně, nadstavba, v níž se Sluneta utká ve skupině A2 v deseti zápasech (doma-venku každý s každým jednou) s horší polovinou soutěže, se rozběhne 24. února. V "ústecké" skupině bude šest celků bojovat a co nejlepší výchozí postavení pro předkolo play-off (7.-10. místo).